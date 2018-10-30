Климат-контроль и сейфы: НАБУ закупило навороченных авто на 12 млн

Национальное антикоррупционное бюро 25 октября заказало специализированные легковые автомобили на общую сумму 12,07 млн грн. Победителями торгов стали фирмы "Еврокар" и "ВиДи Юникомерс".
Как сообщают "Наші гроші", по первому лоту "Еврокар" поставит четыре полноприводных внедорожника Skoda Kodiaq Style 2,0 TSI/132kW 7DSG 4х4 по 1,09 млн грн на общую сумму 4,35 млн грн.
"Каждый автомобиль будет иметь климат-контроль, круиз-контроль, задние парковочные датчики и камеру, а со спецоборудования: сигнальное громкоговорящее устройство, проблесковый маячок синего цвета на магните, металлический сейф для хранения оружия, боеприпасов, документов", - сообщили журналисты.
Отмечается, что Skoda Kodiaq в комплектации Style, которую купило НАБУ, можно приобрести без спецоборудования за 979 тыс. грн.
Skoda Kodiaq
Кроме того по второму лоту "Еврокар" поставит шесть автомобилей Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG по 777 тыс. грн на общую сумму 4,66 млн грн. Такие автомобили продают за 734 тыс. грн (без спецоборудования).
Кроме того, еще по двум лотам "Еврокар" поставит НАБУ:
Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG за 802 тыс. грн (рыночная цена 734 тыс. грн).
Полноприводную Skoda Superb Ambition 2,0 TSI/206kW 4х4 DSG за 1,07 млн грн (рыночная цена 1,05 млн грн).
Как указано, все автомобили будут иметь такое же спецоборудование, что и Skoda Kodiaq.
По пятому лоту "ВиДи Юникомерс" поставит детективам 6-местный автомобиль спецназначения на базе Ford Transit. В грузовом отделении автомобиля будет дополнительное оборудование: полки и шкафы.
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