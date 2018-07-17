Киев через месяц может остаться без питьевой воды: что происходит

В Украине предприятие "Днепразот", которое является монополистом в поставках жидкого хлора для очищения воды, остановил свою работу. Запасов реагента в столице хватит всего лишь на месяц.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В первую очередь от остановки "Днепразота" пострадают Харьков, Кропивницкий, Винница, Николаев, Запорожье и Днепр.

Cогласно информации местных водоканалов, в Виннице запасы хлора закончатся 27 июля, в Днепре – 20 июля, в Житомире – 4-6 августа, в Запорожье – примерно 20 июля, в Кропивницком - 19 июля, в Харькове – 21 июля, в Николаеве – в конце июля,в Киеве - через месяц, Черкассах, Черновцах и в Ужгороде – во второй половине августа, а в Суммах – в сентябре. В остальных областных центрах ситуацию якобы некритична и запасов хлора хватит до возможного решения проблемы.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман поручил решать вопрос с нехваткой хлора профильному министру Геннадию Зубко. План закупок уже якобы разработали. Представитель Ассоциации водоканалов Ольга Бабий поясняет: вместо "Днепразота" хлор можно поставлять из Румынии. Но если годовая потребность водоканалов – более 800 тыс. тонн, то на данный момент речь идет всего лишь о 50 тыс. импортных тонн. Только за счет румынского хлора в ближайшее время решить вопрос не удастся. Кроме того, тендерные закупки занимают около 2-3 недель, то есть так или иначе водоканалам придется справляться без хлора.

В теории, любой водоканал может инвестировать средства в новое оборудование и отказаться от хлора. Однако на это понадобятся огромные инвестиции и длительные период на модернизацию оборудования.

Предприятие "Днепразот" принадлежит Игорю Коломойскому. Фактически олигарх шантажирует всю страну после того, как "Укрнафта" вышла из схемы поставок газа по предлогам производства, Антимонопольный комитет также имеет все основания рассмотреть и нарушение "Днепразотом" действующего закона. Завод фактически, воспользовавшись своим монопольным положением, потребовал для себя особых условий, невзирая на последствия.