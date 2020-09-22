Казахский миллиардер решил помочь Зеленскому с реформами: где "засветился" скандально известный бизнесмен

Известный бизнесмен и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембаев будет работать над повышением эффективности реформ в Украине.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой также присутствовал экс-президент Грузии, глава Национального комитета реформ Украины Михеил Саакашвили. Последний ранее представлял бизнесмена как своего партнера в деятельности "Офиса простых решений и результатов".

"Поговорили с ним (Владимиром Зеленским) и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал, что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить", – написал бизнесмен.

Сейсембаев подчеркнул, что приступит к работе немедленно. "В ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая", – отметил он.

Бизнесмен добавил, что уже сейчас начнет решать множество бытовых вопросов, планировать работу и собирать команду.

Судебные разбирательства против бизнесмена в Казахстане и Европе

Маргулана Сейсемблаева, его брата и партнеров подозревали в хищении и отмывании денежных средств АО "Альянс Банк". Расследование вели в Швейцарии, однако после аудиторской проверки оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Также уголовные дела были возбуждены в Казахстане. Бизнесмена обвиняли в организации и руководстве преступной группой с целью хищения средств "Альянс Банка".

После полугодового судебного разбирательства в июле 2011 года Медеуский районный суд оправдал Сейсембаева по статье о "причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием", но признал его виновным в "незаконном использовании денежных средств банка путем выдачи гарантий". Бизнесмена приговорили к двум годам лишения свободы условно и запрету занимать руководящие должности в банковской сфере в течение двух лет, а также выплате в пользу "Альянс Банка" 192 млрд тенге.

В феврале 2012 года Сейсембаева освободили от ответственности по амнистии.

Также "Альянс Банк" подал иск в Высокий суд Англии, обвиняя Сейсембаева, его братьев и бывший топ-менеджмент банка в отмывании денежных средств, мошенничестве и хищении средств банка на сумму в 1,1 млрд долларов, однако в декабре 2012 года бизнесмен выиграл в Апелляционном суде Англии.

Кто такой Маргулан Сейсембаев

Он является основателем управляющей компании Seimar Investment Group, участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где партнером, вместе с американским и испанским коллегами, выступает его брат Ерлан Сейсембаев.

Также он член совета попечителей Almaty Management University, основатель благотворительного фонда Seimar Social Fund, инициатор и руководитель экспедиционной команды Nomad Explorer.

По состоянию на 2019 год занимал 33 строчку в списке самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes.

Сам Сейсембаев в 2019 году рассказывал, что за год заработал более миллиарда долларов.