"Колебаться не будем!" Канада готова "ударить" по Путину: заявление

В случае, если будет необходимо ужесточить санкции против России из-за ее агрессии в Украине, Канада готова это поддержать.

Об этом сказано в ответе правящей в стране Либеральной партии на запрос Конгресса украинцев Канады, пишет "Укринформ".

"Во время пребывания в правительстве Либеральная партия была однозначной в своей готовности вводить санкции против многих российских лиц и целых секторов. Если нас переизберут и мы будем иметь основания считать, что усиление санкций оправдано и необходимо для прекращения российской агрессии или поведения, то никто не будет колебаться в введении дополнительных ограничительных мер", – сказано в документе.

Канада готова усилить санкции против России

Также затронули акт Магнитского, который регулирует нарушения прав человека в мире.

"Наше правительство путем применения закона Магнитского за грубые нарушения прав человека ввело санкции против 30 россиян. Когда это оправдано, целесообразно и эффективно, мы и в дальнейшем будем применять "санкции Магнитского" против российских чиновников за нарушения прав человека", – добавили в партии канадского премьера Джастина Трюдо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Словакия поддержала продление санкций против России, введенных из-за агрессии на территории Украины.

Совет Европейского Союза расширил санкции против России, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

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