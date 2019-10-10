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11 октября • обновлено в 03:30
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"Колебаться не будем!" Канада готова "ударить" по Путину: заявление

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В случае, если будет необходимо ужесточить санкции против России из-за ее агрессии в Украине, Канада готова это поддержать.

Об этом сказано в ответе правящей в стране Либеральной партии на запрос Конгресса украинцев Канады, пишет "Укринформ".

"Во время пребывания в правительстве Либеральная партия была однозначной в своей готовности вводить санкции против многих российских лиц и целых секторов. Если нас переизберут и мы будем иметь основания считать, что усиление санкций оправдано и необходимо для прекращения российской агрессии или поведения, то никто не будет колебаться в введении дополнительных ограничительных мер", – сказано в документе.

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Канада готова усилить санкции против России

Канада готова усилить санкции против России

Также затронули акт Магнитского, который регулирует нарушения прав человека в мире.

"Наше правительство путем применения закона Магнитского за грубые нарушения прав человека ввело санкции против 30 россиян. Когда это оправдано, целесообразно и эффективно, мы и в дальнейшем будем применять "санкции Магнитского" против российских чиновников за нарушения прав человека", – добавили в партии канадского премьера Джастина Трюдо.

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Тема
Санкции против России
Персона
Джастин Трюдо
Место
Канада
Тег
санкции
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
а сык-уны они подержат а самим слабо)))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мемориальное кладбище дедушек из схронов разразилось "мощьным,наипотужнейшим""пуком,гниды пля.
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Кор Павел
Кор Павел
Забыли написать - мощьно ударить!
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