Как в Украине пересчитают субсидии и кто может остаться без скидки

Уже в апреле украинцам пересчитают размер коммунальных скидок с учетом обновленных доходов. В этом году в результате первого этапа монетизации субсидии начали назначать не на социальные нормативы, а по фактическому потреблению. А это означает, что неиспользованный объем скидок уже нельзя будет перенести на следующий месяц или монетизировать по итогам года.

Кроме того, еще в прошлом году правительство приняло решение учитывать при расчете субсидий доход украинцев за последние полгода, а не прошедший календарный год.

"Обозреватель" разобрался, как украинцам пересчитают субсидии в конце отопительного сезона и кто рискует остаться без скидки.

Как считают субсидии и что изменилось

Размер субсидии в первую очередь зависит от дохода семьи. При чем, чем выше доход, тем больше процент т.н. "обязательного платежа". Так, при расчете "скидки" средний доход на одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, а полученную сумму умножают на 15%. То, что получилось, – процент, который семья может отдавать за коммуналку. И с ростом дохода будет увеличиваться и процент.

Для примера, семья из 4 человек с двумя минималками в прошлом году имела совокупный доход в 6400 грн. Согласно формуле, "обязательный платеж" должен составлять 7,3% от общего дохода, то есть около 472 грн. А такая же семья с двумя средними зарплатами должна отдавать за коммуналку с субсидией не больше 16,1% своего дохода.

Как считают субсидии

В этом году, после грядущего перерасчета, размер субсидии сократится для большинства семей. Дело в том, что при расчете будут учитывать уже "осовремененные" пенсии и повышенную минималку. Кроме того, за указанный период выросли и средние зарплаты. При расчете субсидий также будут учитывать декабрьские зарплаты, которые традиционно, с учетом премий и других выплат, значительно выше средней заработной платы по году.

Как ранее считал "Обозреватель", на данный момент два пенсионера с двумя средними пенсиями могут платить за коммуналку около 300 грн, остальное компенсирует субсидия. После грядущего перерасчета, когда будут учитывать уже "осовремененную" среднюю пенсию, эта же семья заплатит за коммуналку уже около 551 грн.

Два главных нововведения при перерасчете субсидий в этом году – монетизация скидок и учет дохода за прошедшие полгода, а не 12 месяцев. Последнее решение приняли еще в прошлом году. Однако полноценно субсидианты почувствуют результат только во время грядущего неотопительного сезона.

Кто рискует остаться без скидки

Согласно действующему постановлению есть всего три причины, по которым могут забрать "скидки". Так, субсидию могут "снять" в апреле из-за покупки на сумму от 50 тыс. грн, если семья скрыла часть своего дохода, накопила задолженность за коммуналку.

Есть и еще одна причина, которая в самом документе не указана, однако является одной из самых распространенных. Если окажется, что "обязательного платежа" хватает на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов, то субсидии снимут автоматически. И по расчетам "Обозревателя", двух средних зарплат в столице достаточно для того, чтобы оплачивать коммуналку семье из трех человек без субсидии.

Из-за роста дохода субсидий может лишиться каждая десятая семья, такие прогнозы еще в прошлом году озвучил директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко. В то же время координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко отмечает: после перерасчета без субсидий могут остаться 20% семей.

Что изменилось в программе субсидий

К слову, согласно последним данным Госстата, субсидией в Украине пользуются 6,2 млн семей, это почти 42% от общего числа домохозяйств. Все эти семьи уже вскоре попадут в единый реестр. Это позволит эффективнее проводить проверку льготников. До сих одного "списка" всех "коммунальных льготников" не было, поэтому и проверять субсидиантов было сложно.

Как поясняют в Минфине (именно там проводили "верификацию"), одно из самых распространенных нарушений среди субсидиантов – покупка на сумму более 50 тыс. грн. Такое нарушение относительно легко обнаружить через реестры. Например, если семья с субсидией купила автомобиль, то отдел верификации вскоре получит информацию о сумме сделки и в следующем сезоне субсидию снимут.

Проблем не миновать: как могут изменить программу субсидий в Украине

В этом году на коммунальные скидки выделили из бюджета более 70 млрд грн. Правда, часть от этой суммы уйдет на погашение прошлогодних долгов. Выделенных денег скорее всего не хватит, уверена координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко. В правительстве, по словам эксперта, надеются сэкономить на субсидиях за счет роста доходов и решению выплачивать субсидии только за фактически использованные услуги.

До монетизации, если потратить меньше норматива, то разницу переносили на следующий месяц, снижая обязательный платеж. Сейчас же в результате монетизации на уровне предприятий-поставщиков субсидию назначают только на тот объем коммунальных услуг, которым воспользовались "льготники". Соответственно, остатки переносить на следующий месяц не будут и бюджетные деньги можно сэкономить.

Но даже с учетом роста дохода и монетизации, если правительство, как это сказано в меморандуме с МВФ, пересмотрит тариф на газ, выделенных более 70 млрд грн может оказаться недостаточно.

Свое решение предложили в Европейском банке реконструкции и развития. Замдиректора украинского офиса Марина Петров заявила о том, что программу субсидий нужно ужесточать. Мол, существующая программа слишком дорого обходится бюджету. Согласно мировой практике, "нормальной" считается ситуация, когда субсидии получают не больше 30% населения. И чтобы сократить количество субсидиантов, придется ужесточать условия для получения скидок. Например, учитывать доход от депозитов, проверять реальные доходы, учитывать имущественное положение.

Однако в правительстве на данный момент ужесточать программу субсидий не планируют, вместо этого чиновники рассчитывают постепенно снизить количество "льготников" благодаря росту доходов населения. И первое значительное "снижение" ожидается уже через несколько недель.