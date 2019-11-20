Как в лихие 90-е: оккупанты устроили крымчанам жесткий террор

В аннексированном Крыму оккупанты массово унижают местных жителей и всячески портят им жизнь. В частности, в Севастополе образовалась так называемая мафия от правительства, которая грабит предпринимателей.

Подобный случай был описан в одном из местных пабликов. "Наблюдали картину на Шевченковском рынке. Банда таджиков на двух газелях с двумя русскими во главе приехали и били овощников, испортили товар..." – пишут очевидцы.

На рынки в Крыму вернулась "мафия" "Крым.Реалии"

По их словам, затем все оставшиеся продукты они погрузили и увезли.

Как пишет в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец", оккупанты продолжают унижать жителей Севастополя. "Похоже, что после рынка пассажирских перевозок оккупанты полны решимости подмять под себя и торговлю", – резюмировал он.

Крым. Оккупанты продолжают гнобить жителей Севастополя, которые от покращення сводят концы с концами. Похоже, что после рынка пассажирских перевозок оккупанты полны решимости подмять под себя и торговлю. pic.twitter.com/RCpwpqcyCa — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) November 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму оккупанты запугивали и избивали людей, которые занимались мелкой торговлей, чтобы заработать на жизнь.

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