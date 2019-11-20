Главная Новости
20 ноября • обновлено в 10:37
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Как в лихие 90-е: оккупанты устроили крымчанам жесткий террор

1.2т
Читать материал на украинском

В аннексированном Крыму оккупанты массово унижают местных жителей и всячески портят им жизнь. В частности, в Севастополе образовалась так называемая мафия от правительства, которая грабит предпринимателей.

Подобный случай был описан в одном из местных пабликов. "Наблюдали картину на Шевченковском рынке. Банда таджиков на двух газелях с двумя русскими во главе приехали и били овощников, испортили товар..." – пишут очевидцы.

Новости
"Русь бывает только Киевской": фанатку Путина из Крыма поставили на место в сети

На рынки в Крыму вернулась "мафия"

На рынки в Крыму вернулась "мафия"

"Крым.Реалии"

По их словам, затем все оставшиеся продукты они погрузили и увезли.

Как пишет в своем Twitter блогер "КРЫМский бандеровец", оккупанты продолжают унижать жителей Севастополя. "Похоже, что после рынка пассажирских перевозок оккупанты полны решимости подмять под себя и торговлю", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Россией Крыму оккупанты запугивали и избивали людей, которые занимались мелкой торговлей, чтобы заработать на жизнь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
21
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Сей бред у кокёлов новыной зовётся)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
Ну раз таджики сказали, что они от правительства РФ, то нет причин им не доверять XD
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Группа таджиков, под управлением русских... Они все паспорта показали?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги