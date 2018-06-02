"Как наркоманы на игле": украинцев раскритиковали за любовь к субсидиям

Огромное количество субсидиантов в Украине привело к тому, что чуть ли не половина населения теперь не готова от них отказаться, а уровень расходов на них исчисляется десятками миллиардов из государственного бюджета.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

"Я бы сказала, что у нас домохозяйства сидят на субсидиарной игле, как наркоманы сидят на каком-то наркотике. Почему я так говорю? 46% домохозяйств получают субсидию. Это 6,8 млн. домохозяйств. В Европе этот показатель 2-3% от общего числа. Это значит, что почти половина домохозяйств субсидирует вторую половину", - отметила она.

По ее словам, правительство все время заявляло, что уровень субсидий будет уменьшаться, но пока от этой практики не отказывается.

"В этом году, вместо того чтобы она уменьшалась, мы будем выплачивать 55 млрд грн. субсидий, в госбюджете заложено 71 млрд. Это 7,2% от всех расходов госбюджета. Представьте, как бы мы могли потратить эти деньги, если бы не перекачивали эти средства между собой", - добавила эксперт.

Кроме того, она поддержала усиление контроля со стороны государства за имущественным состоянием получателей субсидий.

"Раньше контролировали, чтобы не было расходов на 50 тысяч гривень. Теперь сказали, что не будут платить субсидию тем, у кого квартира в 120 кв. м или дом в 200 кв. м. Европейская практика такова, что если у человека есть квартира или дом, то ей субсидии не предоставляют, потому что это - актив. Если у тебя нет денег на его содержание, то ты должен его продать. В Японии высокий уровень жизни, но квартиры маленькие. Можно сказать, что мы избаловали население, финансируя такие вещи. Правительство должно сказать, что будет поддерживать только тех людей, кто за чертой абсолютной бедности", - убеждена Третьякова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что расход ресурса увеличивается на 30%, если отсутствует у получателей субсидий счетчик на воду и тепло.