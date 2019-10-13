Как снять квартиру дешево и безопасно: советы украинцам

Украинцам, желающим арендовать жилье, нужно тщательно проверять документы на квартиру, детально прописывать договор и делать фотокопии.

Что нужно знать при аренде жилья, как сэкономить и не попасть на крючок мошенников, рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам недвижимости Владимир Романов.

Как сообщил эксперт, цены на аренду жилья обычно держатся на стабильном уровне до второй половины июля-начала августа. Потом начинается сезон аренды и цены вырастают минимум на 10%.

Романов предложил метод экономии на аренде: "Можно в начале-середине весны квартиру арендовать, заключить договор на год, сделать большую предоплату. У меня знакомый чуть поторговался, сказал – я готов снимать минимум три года, могу в долларах дать предоплату за год, но я хочу для себя минус 50 долларов за месяц. Арендодатель видит – человек серьезный, с деньгами, солидный. Почему бы и нет. И все спят спокойно".

По его словам, при аренде можно заключать как нотариальный договор, так и обычный двухсторонний, где прописаны все условия, контактные данные как арендатора, так и арендодателя.

В договоре аренды риелтор рекомендовал уделить повышенное внимание дополнению №1 – акту приема-передачи: "Когда принимается квартира, проверяется все, что функционирует. Следующий пункт гласит, что все приборы, которые находятся в квартире, исправны и работают. Если потом возникает вопрос, по этому пункту собственник квартиры устраняет".

"Так же и по риелтору – он должен предоставить договор об оказании услуг. Если заказчик захочет акт выполненных работ – риелтор должен предоставить акт, что он предоставил эту услугу. У заказчика это остается. В случае чего он может сказать – ты мне предоставил, отвечай за то, что написано у тебя в договоре. Элементарно можно пойти в полицию, написать заявление на этого риелтора, который предоставлял эту услугу. Он уже как минимум задумается – иметь дело с полицией или решить этот вопрос", – рассказал он.

При переподписании договора, у которого истек срок, Романов порекомендовал звать риелтора, который участвовал в заключении договора аренды – "чтобы договор был такого же типа, потому что там можно пункты поменять, условия поменять, стоимость может измениться".

В случае найма жилья у собственника, эксперт посоветовал проверить правоустанавливающие документы на квартиру.

"Попросите, чтобы вам показали, а в идеале – дали копии документов. Нужно посмотреть по реестрам, если в реестре этих документов нет, тогда нужно сделать запрос в БТИ, из архивов вытащить документы – действительно ли этот собственник является собственником и на основании чего он является собственником. Если все совпадает – подписывайте договор", – отметил он.

Риелтор призвал максимально детально прописывать все пункты: "Что работает, краник открывается влево-вправо, батареи должны греть минимум 50 градусов зимой. Это все надо прописывать, потому что если вы все это только проговорили вслух, оно юридической силы не имеет".

Романов рекомендовал особо осторожно относиться к квартирам с заниженной рыночной стоимостью аренды.

"Если аналогичная квартира от 10 тысяч, а вы видите за 7-8 тысяч, есть вопрос, почему такая низкая стоимость. Можно позвонить, поинтересоваться, есть ли эта квартира, можно ли посмотреть. По ходу разговора будет понятно, хотят ли вас обмануть. Если говорят – да, такая квартира есть, но у меня на сегодня уже 50 просмотров, и если вы точно будете ее снимать, скиньте мне предоплату на карточку... Какая предоплата, за что? За фотографии?" – отметил он.

"Если вы все посмотрели, вас все устраивает, но жилье показывает один риелтор, настаивайте на том, чтобы вы видели собственника, видели правоустанавливающие документы. Вплоть до того, что когда заходите в квартиру обратите внимание на номер квартиры. Сейчас все реестры открытые, можно зайти к нотариусу, за небольшие деньги попросить, чтобы зашли в реестр, посмотрели эту квартиру... Я тоже когда-то арендовал квартиру. Я попросил, чтобы мне сделали подтверждение БТИ, фамилию-имя-отчество, номер квартиры. С правоустанавливающими документами это совпало", - рассказал эксперт.

На вопрос, как уберечься от риелторов-мошенников, Романов ответил: "Риелтор должен показать, что у него есть свидетельство, есть выписка из единого реестра ФОПов и так далее. Фотокопии можно свободно делать. Этого достаточно. Если что – заявление в полицию и у человека будут проблемы. Точно так же договор с владельцем квартиры, который якобы был подписан – его нужно видеть, паспортные данные в договорах записаны, можно сделать фотокопии, это тоже допускается".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

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