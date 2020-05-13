Кабмин представил план создания полмиллиона рабочих мест в Украине

Министр экономического развития Игорь Петрашко представил программу создания новых 500 тысяч рабочих мест в Украине.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что правительство работает над рядом стратегических программ в усиленном режиме.

"Эта инициатива позволит украинцам, которые потеряли работу во время карантина, или вернулись из-за границы, получить заработок и пройти период коронакризиса", – отметил он.

Ключевые отрасли, где будут созданы рабочие места:

строительство дорог и транспортной инфраструктуры – 154 тыс. рабочих мест;

сфера благоустройства – 150 тыс. рабочих мест;

в сельском хозяйстве – 85 тыс. рабочих мест;

возвращение людей на работу в ММП – 48 тыс. рабочих мест.

"Механизмом создания этих рабочих мест станут государственные коммунальные предприятия, государственные субвенции, прямая поддержка бизнеса деньгами. Для 216 тыс. рабочих мест уже есть государственное финансирование", – отметил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса и карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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