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14 мая • обновлено в 16:32
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Кабмин представил план создания полмиллиона рабочих мест в Украине

7.2т
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Министр экономического развития Игорь Петрашко представил программу создания новых 500 тысяч рабочих мест в Украине.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что правительство работает над рядом стратегических программ в усиленном режиме.

"Эта инициатива позволит украинцам, которые потеряли работу во время карантина, или вернулись из-за границы, получить заработок и пройти период коронакризиса", – отметил он.

Ключевые отрасли, где будут созданы рабочие места:

  • строительство дорог и транспортной инфраструктуры – 154 тыс. рабочих мест;

  • сфера благоустройства – 150 тыс. рабочих мест;

  • в сельском хозяйстве – 85 тыс. рабочих мест;

  • возвращение людей на работу в ММП – 48 тыс. рабочих мест.

"Механизмом создания этих рабочих мест станут государственные коммунальные предприятия, государственные субвенции, прямая поддержка бизнеса деньгами. Для 216 тыс. рабочих мест уже есть государственное финансирование", – отметил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Иллюстрация

Денис Шмыгаль. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса и карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Работа в Украине
Персоны
Денис Шмыгаль Игорь Петрашко
Место
Украина
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
На каждом военкомате висят объявления с расценками. Так нет же, польская клубника привлекательнее государевой службы.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо, 144 реформы Порошенко не помогли?
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Сначала примут программу, потом начнут вырабатывать стратегию эффективности программы, затем потребуется дорожная карта реализации программы, опосля возникает необходимость... А там гляди и выборы)))
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Экономика

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