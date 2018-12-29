"Ищет новое дно": рублю предрекли печальное будущее

После новогодних каникул ожидается резкое ослабление рубля - российская валюта может упасть до 70 рублей за доллар, а евро пробьет отметку в 80 рублей.

Такой прогноз озвучил финансовый консультант "ФинИст" Екатерина Френкель, передает "Газета.ru".

"Если до Нового года доллар и евро не успеют-таки вырасти до 70 и 80, то открытие бирж после праздников покажут рывок выше указанных отметок. Если же до конца года цена закрепится на отметках 70 и 80, то скорей всего, так и откроется рынок после праздников", — прогнозирует эксперт.

Издание отмечает, что большинство опрошенных экспертов сошлись во мнении, что стоит ожидать резкого ослабления рубля в 2019 году. Основными факторами давления на российскую валюту назвали снижение стоимости нефти и санкции Запада против России. Неблагоприятная геополитика продолжится и в 2019 году, отмечают эксперты.

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"Ещё как минимум 2 законопроекта по ограничениям России лежат на рассмотрении в Конгрессе США. В 2019 году новая санкционная риторика будет задавать тон снижению отечественной валюты. Вероятность того, что мы будем привыкать к диапазонам 70-80 рублей за доллар и 80-90 рублей за евро в новом году – очень высока", — пояснила Френкель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на открытии торгов в пятницу, 28 декабря, рубль резко понизился по отношению к доллару — 69,59 руб./$. Таким образом российская валюта демонстрирует одно из самых сильных падений за год. При этом евро торгуется на отметке 79,71 руб.

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