iPhone станет дешевле: Apple приняла неожиданное решение

Американская компания Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone. Речь идет о стоимости iPhone в странах, где национальная валюта значительно снизилась по отношению к американскому доллару.

Как заявил глава Apple Тим Кук в интервью Reuters, снижение цены произойдет во второй раз за 12 лет существования смартфона.

"Мы решили вернуться (к ценам на iPhone. – Ред.), более сопоставимым с нашими локальными расценками год назад, надеемся, это поможет нашим продажам в этих регионах", — пояснил глава компании.

Он отметил, что в странах, где национальные валюты заметно ослабли по отношению к доллару, "рост цен на iPhone был, очевидно, более значительным". Решение изменить цены было принято после оценки макроэкономических условий на этих рынках, добавил Кук.

При этом он не уточнил о каких именно странах идет речь.

iPhone The Verge

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент по маркетингу компании Apple Фил Шиллер ранее раскрыл один из важных секретов iPhone.

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