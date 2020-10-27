Идею Зеленского о Донбассе назвали популизмом и поставили в пример Крым

Идея президента о создании свободной экономической зоны на Донбассе выглядит, как популизм. Для начала там нужно обеспечить верховенство права.

Такое мнение высказал исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина Дмитрий Боярчук в программе на телеканале "Еспресо". По его словам, для Донбасса нужны инвесторы, но есть один нюанс.

"Базово нам нужны инвесторы, которые будут приносить сюда средства, создавать производство, создавать рабочие места, добавленную стоимость – это все правильно. Но инвесторы, скажем их интересует базово ключевой риск, это верховенство права. Потому что даже если им дадут льготы, привилегии, свободные экономические зоны – есть риск, что став успешным, этот инвестор просто это все потеряет, у него отожмут, заберут на выходе", – сказал эксперт.

В программе напомнили, что официально в аннексированном Крыму до сих пор действует свободная экономическая зона, но реалии ведения бизнеса на полуострове плачевные.

"Надо сначала создать верховенство права. Есть очень четкие рекомендации, которые почему-то не выполняются. Не хочу сказать, что это трудно, но это делается, и там упоминались Польша и другие страны. Ну извините, у них совсем другая ситуация верховенства права, там это работает совсем иначе. После того уже можно говорить о каких-то изменениях механизмов, каких-то стимулированиях. В текущей ситуации это превратится, как и было до 2005 года, когда это просто была оффшорная зона, через которую отмывались средства, огромные средства, как, скажем, стимул развития экономики оно не работало, просто не было стимулов. То есть, если вы можете легко заработать деньги, пользуясь контрабандными схемами, зачем вам что-то инвестировать в долгосрочное, когда это может исчезнуть в данных условиях", – пояснил Боярчук.

По его словам, СЭЗ на Донбассе фактически будет внедрена на средства налогоплательщиков.

"То есть это означает, что для кого-то создадут льготные условия, непонятно для чего. То есть мы понимаем, что в украинских условиях это вряд ли будет стимулировать производство, это просто даст возможность масштабно избегать налогообложения", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, вторым вопросом для общего опроса в день выборов, 25 октября, было: Поддерживаете ли Вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

В пресс-службе Офиса президента объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. При условии поддержки этого украинцами.

Впоследствии руководитель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, в чем суть вопроса Зеленского.

Эксперты же считают, что идея президента с Донбассом не сработает.

Впоследствии советник президента Олег Устенко добавил, что в ОПУ уже давно начали рассматривать варианты создания свободной экономической зоны на подконтрольных территориях Донбасса.

Сам Зеленский считает, что создание СЭЗ поможет закончить войну на Донбассе.