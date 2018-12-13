Ходит в Gucci и Luis Vuitton: в России рассказали о доходах скандального священника

Протоиерей Вячеслав Баскаков, который публиковал в Instagram фотографии с дорогой брендовой одеждой, является настоятелем очень скромного прихода.

"У него нет машины, квартирка небольшая. Он настоятель очень скромного прихода, где и службы проходят, насколько мне известно, только в воскресные дни", – сообщил пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко в комментарии "РИА Новости".

По его словам, там не бывает никаких крупных пожертвований.

"Это больничный храм, фактически часовня. Окормляемые там – в основном пациенты этого лечебного учреждения. Так что могу однозначно сказать, что ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплены на пожертвования", – отметил Мищенко.

Вячеслав Баскаков

​Представитель Тверской и Кашинской епархии уточнил, что большая часть пожертвований расходуется на коммунальные услуги, зарплату работников, внутрицерковные нужды и работу по различным социальным направлениям, которую ведут священнослужители.

Иерей также опроверг информацию, что Баскаков получает немалую зарплату в епархиальной библиотеке.

"У нас библиотека не работает, как стандартная светская библиотека, скорее, как архив. И зарплата там примерно равняется минимальному размеру оплаты труда. То есть не то что на брендовую вещь, а даже на пряжку не хватит. Так что это не на деньги церковного происхождения", – резюмировал Мищенко.​

​Как сообщал OBOZREVATEL, российский священник, заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой Баскаков разозлил пользователей сети фотографиями, сделанными во время шопинга в люксовых модных домах. В частности, 39-летний протоиерей хвастался туфлями и сумками Gucci, чемоданом и обувью Louis Vuitton и прочими дорогими вещами.

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