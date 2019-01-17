Грядет масштабный перерасчет пенсий в Украине: кто получит на 1 тыс. больше 

В Украине перерасчет в марте будет проводиться по формуле, которую утвердили в 2017-м. Среднюю зарплату за три прошедших года умножат на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Прибавку в 1 тыс. грн и больше получат те, кто на данный момент по формуле имеют пенсию от 5,8 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. До нововведения в формуле фигурировал другой процент – 1,35%. И чтобы сгладить снижение пенсий, в 2018-м их назначали с учетом средней зарплаты за два, а не за три года. Каждый год заработные платы растут на 15-20%, поэтому чем больше период, тем ниже цифра. Но в 2019-м, когда произойдет перерасчет пенсий, будут учитывать ту зарплатную базу, которая уже есть в формуле. В результате те украинцы, которые выходили на пенсию в 2018-м году и те, кто получил выплату раньше, окажутся в неравном положении.

"Индексация будет проходить по формуле, принятой в октябре 2017 года. Там некоторые пенсии превышали эту формулу. Поэтому у кого пенсия больше, чем по формуле, даже с индексацией, останется та величина пенсии, которую они получают сегодня", – поясняет эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

В марте ее повысят примерно на 16-17%. Для примера подсчитаем, как увеличат выплаты украинцев, которые до выхода на заслуженный отдых зарабатывали среднюю зарплату и в два раза выше средней.

Итак, после перерасчета в 2017-м, украинец со средней заработной платой и 40 годами стажа получает примерно 1505 грн. В марте 2019-го, с учетом обновленного показателя заработной платы, эту пенсию могут увеличить до 1761 грн (на 256 грн).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

в Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

с 2019 года перерасчет будет происходить автоматически с учетом роста зарплат и цен;

вопрос повышение пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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