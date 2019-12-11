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11 декабря • обновлено в 18:31
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Гончарук пояснил, почему в Украине не падают цены на продукты

3.6т
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В Украине падение курса доллара к гривне не отобразилось на ценах из-за того, что такие факторы влияют на стоимость товаров постепенно.

Как пояснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге, быстрого эффекта от колебаний курса валют украинцам ждать не стоит, передает "Зеркало недели". По его словам, укрепление гривны - это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче.

"Каждая гривна, которую человек получает стает важнее. За нее можно больше купить. Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета… Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияют постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее. От того, что укрепляется гривна есть и те, кто проигрывают. Проигрывают прежде всего наши экспортеры. Мы понимаем это негативное влияние и ищем возможность им уменьшить негатив от этого явления", – пояснил он.

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Он также добавил, что укрепление гривны – это, в том числе, доверие к нашей национальной валюте. Поскольку в Украине очень большой уровень долларизации экономики.

Гончарук пояснил, почему в Украине не падают цены на продукты

Гончарук пояснил, почему в Украине не падают цены на продукты

"Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря курс доллара в Украине упал до рекордной отметки - 23,68 грн/$. При этом цены на продукты в магазинах не падают, а только растут.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
курс валют
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Комментарии
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Такое впечатление, что премьер-министр не знаком с украинской экономикой. Завтра дерни доллар вверх, так цены уже вчера станут неузнаваемыми.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А почему цены на продукты должны меняться от изменения курса доллара/гривны? Разве украина все продукты покупает за доллары?
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Mega Death
Mega Death
Зачем брать кредиты в долларах когда гривна так растет?))Xoxлы до сих пор не могут понять , что их ту-по обворовывают. С учётом всех конвертаций и процентных ставок ОГВЗ, доход от вложений в них может превысить и 20% годовых в валюте. И это когда на Западе эти ставки стремятся к нолю))
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