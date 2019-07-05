ГПУ попросила суд арестовать имущество третьего президента Украины

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко в рамках дела о пособничестве Виктору Януковичу в завладении Межигорьем.

Об этом сообщил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает "Интерфакс".

"В рамках расследования уголовного производства по подозрению Ющенко в пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем следователь Генпрокуратуры обратился в суд с просьбой наложить арест на имущество Ющенко", - сказал он в комментарии агентству.

Эту же информацию сообщают "Українські Новини" со ссылкой на источник. "Следователь подал соответствующее ходатайство", - сказал собеседник.

По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко.

Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать. Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена. Оно будет рассмотрено в Печерском суде.

Виктор Ющенко

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня Ющенко подтвердил свое прибытие на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Его подозревают в сговоре с экс-главой государства Виктором Януковичем.

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