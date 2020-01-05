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5 января • обновлено в 15:58
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Почти за миллион: Госгеокадастр обзавелся элитным авто 2019 года выпуска

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Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра заказала ООО "Кит-Т" легковой автомобиль Toyota Camry в самой дорогой комплектации за 899 тысяч гривень.

Соответствующая информация появились на сайте проекта расследований "Наші гроші". Журналисты проанализировали данные в системе "ProZorro".

Так, фирма поставит Toyota Camry в комплектации Premium 2019 выпуска. В автомобиле будет отделка сидений комбинированной кожей с перфорацией, отделка дверных карт синтетической кожей, декор интерьера "Tiger-eye".

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Госгеокадарстр обзавелся элитной Toyota Camry

Госгеокадарстр обзавелся элитной Toyota Camry

cars.ua

Также предусмотрены передние и задние датчики парковки, подогрев передних и задних сидений, климат-контроль, аудиосистема Toyota (радиоприемник, CD/MP3/WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 и акустической системой JBL (усилитель, 9 динамиков с сабвуфером), навигационная система GPS, 7 подушек безопасности.

Примечательно, что в автосалонах Toyota Camry в самой дорогой комплектации Premium можно приобрести за 882 тыс грн. В комплектации Comfort ее продают за 655 тыс грн.

Отметим, на торгах у "Кит-Т" были конкуренты: ООО "Автосамит ЛТД" Тариэла Васадзе и ООО "Артмотор" Татьяны Акимовой и Ларисы Атапиной предложили выполнить заказ за 900 тысяч грн.

Более низкое предложение в 895 тыс грн. предложило ООО "Гранд Мотор" Марии Гвоздевой и Татьяны Дерешук, но оно была отклонено из-за отсутствия части документов тендерного предложения.

Официальный дилер Toyota в Украине ООО "Кит-Т" из Николаева принадлежит Геннадию Крашенинникову и Андрею Турице, который руководит предприятием.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада закупила три авто: 2 Toyota Camry премиум-комплектации (более 900 тысяч гривен каждая), а также одну комплектации Comfort (за 700 тысяч гривен).

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
ProZorro Toyota Госгеокадастр
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
С голой жoпой на элитном авто!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это их Путин заставил!!!
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