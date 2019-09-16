Госбюджет-2020: опубликован текст главного финансового документа Украины

Верховная Рада в понедельник, 16 сентября, опубликовала текст проект закона о Государственном бюджете Украины.
В частности, информация о соответствующем законопроекте №2000 "О государственном бюджете Украины на 2020 год" уже доступна на официальном сайте парламента.
Инициатором проекта закона указан премьер-министр Алексей Гончарук. Субъектом права законодательной инициативы является Кабинет министров.
Что заложено в Госбюджете-2020:
Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 миллиарда гривен и составят 245,8 миллиарда гривен.
Финансирование Пенсионного фонда – 172,6 миллиарда гривен.
На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 миллиарда гривен, из которых 69,7 миллиарда гривен – Дорожный фонд.
Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в размере 2 миллиардов гривен.
Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что проект госбюджета на 2020 год построен на действующем макропрогнозе с валютным курсом 28,2 гривни за доллар.
Он предусматривает доходы в сумме 1,079 трлн гривен, расходы – 1,170 трлн гривен. Дефицит составит 90,5 млрд гривен или 2,09% ВВП.
На погашение и обслуживание государственного долга направят 438,1 млрд гривен.
Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4723 гривен.
Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.
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