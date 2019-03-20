Google оштрафовали в Европе на 1,5 млрд евро: что произошло

Европейская Комиссия решила оштрафовать Google на 1,49 млрд евро.

Соответствующий штраф был наложен на американскую корпорацию за нарушение антимонопольных правил Европейского Союза на рынке онлайн-рекламы, говорится на сайте ЕК.

В частности, представители высшего органа исполнительной власти в ЕС пришли к выводу, что Google злоупотребляет своим доминированием на рынке, вводя ряд ограничительных положений в контракты со сторонними веб-сайтами.

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Это в свою очередь мешает конкурентам американской корпорации размещать свою поисковую рекламу на этих сайтах.

"Google укрепила свое доминирование в онлайн-поисковых объявлениях и защитила себя от конкурентного давления, наложив антиконкурентные контрактные ограничения на сторонние веб-сайты. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС", – подчеркнула еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

По ее словам, противоправное поведение Google продолжалось более 10 лет и лишило другие компании возможности конкурировать и внедрять инновации, а потребители в итоге были лишены преимуществ конкуренции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google получил штраф от Европейской комиссии на 4,3 млрд евро, что является наибольшей суммой, которую когда-либо взымали с одной компании.

Такое решение связано с нарушением антимонопольного законодательства по делу операционной системы Android.

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