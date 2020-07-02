Главу АМКУ Терентьева заставили уйти в отставку: СМИ подали противоречивую информацию

Главу АМКУ Юрия Терентьева могут отправить в отставку.. 24tv.ua

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев может уйти в отставку.

Об этом со ссылкой на информированный источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, возник конфликт, результатом которого стало соответствующее заявление, однако остается вероятность, что пока дело ограничится только этим.

Агентство сообщило, что на момент публикации не смогло получить официальных комментариев от главы АМКУ.

Ранее журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что уйти Терентьева заставил президент Украины Владимир Зеленский. По его данным, увольнение связано со штрафом в 6,5 миллиарда гривен, которую АМКУ наложил на табачную компанию-монополиста "Тедис".

Также то, что Терентьев написал заявление об отставке, агентству УНН подтвердила уполномоченная АМКУ в 2015 – 2019 Агия Загребельская: "Он написал заявление, но борется за то, чтобы остаться".

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