Счет на миллиарды: в ПриватБанке рассказали, сколько прибыли тратят на погашение долгов

ПриватБанк тратит большую часть прибыли на погашение задолженности перед иностранными компаниями-заемщиками, которая возникла еще до национализации.

В частности, за девять месяцев 2018 года крупнейший банк Украины получил 10,7 млрд грн чистого процентного дохода, а чистый комиссионный доход финучреждения составил 11,7 млрд гривен, сообщил глава ПриватБанка Петр Крумханзл в интервью "Экономической правде".

"ПриватБанк будет всеми возможными методами возвращать свои кредитные средства, но пока вынужден покрыть убытки прошлых периодов в размере 5,9 млрд гривен с прибыли от текущей деятельности банка", – отметил он.

По словам СЕО ПриватБанка, несмотря на это, по состоянию на 1 октября финучреждение получило 5,4 млрд гривен чистой прибыли.

"Есть очень много факторов, которые могут повлиять на прибыльность банка. Однако могу вам твердо пообещать, что к концу 2018 года ПриватБанк будет одним из самых прибыльных банков на рынке", – резюмировал Крумханзл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк предупредил о временной остановке работы.