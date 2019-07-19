Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Газпром" против "Нафтогаза": суды Европы встали на сторону Украины

Читать материал на украинском

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу российской компании "Газпром" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Таким образом, суд подтвердил свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения арбитража на территории страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

В этот же день Окружной суд Люксембурга также принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины".

Новости
"Нафтогаз" привлек США к суду с "Газпромом": появилось решение в пользу Украины

В частности, судьи отклонили жалобу "Газпрома" и подтвердили аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили жалобу "Газпрома"

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили жалобу "Газпрома"

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Тема
Стокгольмское решение по газу
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
24
28
Смешно
26
Интересно
7
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Чем хуже ситуация на Украине, тем радужнее и наглее начинают брехать в СМИ. А тут такая сказочная интерпритация, словно вы в шоколаде. Хотя субстанция то определенно коричневая. Но увы, не шоколад.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Так понимаю, что Газпром ни копейки xoxлам не заплатит?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Poroshenko Petro, нет, чувачок маме ещё 5 лямов переведёт, коньяку выпьет, над чубатыми поржот!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Переможный-Шароваренко Хаврыла, Может и заплатит, прибыль получат топ менеджеры Нафтогаза, а убытки Газпрома оплатят рядовые украинцы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
васильевич василий
васильевич василий
Я вот через неделю получу от Газпрома за дивиденды 2018г 220 тыс руб а хо Х лам чего париться ? . Так или иначе - все равно они мимо денег
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
a alexeyon
a alexeyon
васильевич василий, залу****у на воротник ты получишь пригожинская троляка.. твой удел рогами комменты строчить по 24 часа в сутки,чтобы прожить..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Блоги / мнения

ads pixel