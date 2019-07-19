"Газпром" против "Нафтогаза": суды Европы встали на сторону Украины

Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу российской компании "Газпром" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Таким образом, суд подтвердил свои полномочия по делу о признании и принудительном исполнении решения арбитража на территории страны, сообщает "Интерфакс-Украина".

В этот же день Окружной суд Люксембурга также принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины".

В частности, судьи отклонили жалобу "Газпрома" и подтвердили аресты относительно российской компании на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили жалобу "Газпрома"

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания долга с российского газового монополиста. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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