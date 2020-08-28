Газовые поставщики нарушают правила, а украинцы не знают цен: как решить проблему

В Украине согласно Правилам поставки природного газа в условиях свободного рынка газопоставляющие компании должны оглашать новые цены на газ за 5 дней, до введения их в действие. Соответствующую информацию нужно опубликовать в СМИ и на своем сайте, чтобы с ней могли ознакомиться потребители.

Если мы говорим о цене на газ за август, то ее должны были опубликовать за 5 дней до конца июля, цену на сентябрь – за 5 дней до конца августа. Но в этом месяце газопоставщики массово это правило нарушили.

OBOZREVATEL решил выяснить, чем такие задержки грозят потребителю и как все-таки заставить поставщика предоставлять цену вовремя?

Почему цены не огласили в срок?

До 1 августа рынок работал немного по другим правилам. Цены на месяц потребления выставлялись в конце этого месяца. К примеру, цена на июль появлялась в конце июля. Так же сработали большинство газопоставляющих компаний и в августе: огласили цены только после 20-го числа (на основании данных о значении высшей теплоты сгорания за период с 1 по 21 число месяца, полученных от Оператора ГРМ). А некоторые не сделали этого до сих пор. Лишь единицы опубликовали ценовое предложение до начала месяца. В целом ситуацию можно было бы списать на невнимательность поставщиков, если бы она не несла для них некой скрытой выгоды.

Еще несколько месяцев назад публиковать цену заранее не имело смысла, ведь ее регулировал Кабинет Министров через НАК "Нафтогаз Украины". Сейчас же рынок начинает саморегулироваться. В этом процессе очень важно, чтобы все газопоставляющие компании играли за едиными правилами. Когда поставщики определяют цену до начала месяца, потребитель может сориентироваться, и если предложение его не устраивает, поменять поставщика.

"Я думаю, что поставщики сознательно не оглашали цену, чтобы от них не могли уйти потребители. – предполагает координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ сети "Опора" Татьяна Бойко. - Если потребитель может вовремя увидеть цену всех поставщиков, он, очевидно, может принять решение, что хочет поменять поставщика. Но этот месяц они уже потеряли".

Возможность такого перетекания клиентов подтверждает и директор газотранспортной компании "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович. Ведь даже не зная, что цена за кубометр газа этой компании в августе окажется меньше, чем в среднем по рынку(3,24 грн против 4,495 грн), к ним за неполный месяц захотели присоединиться почти тысячу домохозяйств.

"По моему мнению, когда большинство компаний не публикуют цены вовремя, они не дают своим клиентам возможности сравнить цены с другими поставщиками. Соответственно невозможно принять решение, выгодно ли клиенту менять поставщика. Я считаю, что такие действия со стороны сбытовых компаний нарушают правила честной конкуренции", - утверждает Максим Рабинович.

Также причина задержек с оглашением цены может крыться и в желании установить более конкурентное предложение. Татьяна Бойко предполагает, что некоторые поставщики могли специально ждать, когда цену опубликуют конкуренты, чтобы их предложение не смотрелось невыгодным на фоне других.

Кроме того, задержки могут повлиять на конечную цену газа для потребителя. Если компании продолжат игнорировать правила и будут оглашать стоимость услуги в конце месяца, то в период сезона высоких цен они смогут ее завысить. Дело в том, что цена газа растет изо дня в день, и если сформировать ее на 20 дней позже, то потребитель будет вынужден заплатить больше.

Не узнали цену вовремя: как потребителю защитить свои права?

Не оглашенные цены до начала пользования услугой – явное нарушение прав потребителя, утверждает Татьяна Бойко. Но к сожалению, у нашего потребителя на практике практически нет возможностей защитить свои права.

"Потребители сейчас практически не защищены и от природных монополий и от любых поставщиков услуг. – рассказывает адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. - Постоянно внося изменения в закон "О защите прав потребителей", принимая отдельный закон, государство на самом деле не увеличивает права потребителя, а урезает".

Поэтому повлиять на газопоставляющие компании будет не просто. Но механизмы все же есть. Прежде всего, потребитель может написать претензию поставщику, где изложить свою позицию. Но эксперты не признают такой механизм действенным. Более вероятный вариант влияния – написать жалобу Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг(НКРЭКУ).

"НКРЭКУ устанавливает правила поставок газа, а это нарушение правил – объясняет Татьяна Бойко. - Очевидно, тогда могут быть применены какие-то санкции. Можно, конечно, написать претензию в газсбыт, но лучше обращаться сразу к тем, кто может применить штрафные санкции, потому что здесь имеет место конкретное нарушение конкретного нормативно-правового акта".

В то же время важно, чтобы такие жалобы не были единичными. Чем больше их поступит, тем больше вероятность, что НКРЭКУ даст ситуации соответствующую оценку.

Так же с жалобой можно обратиться и в Антимонопольный комитет, ведь он занимается не только вопросами монополии, но и недобросовестной конкуренции. Большинство региональных газовых компаний, так называемые облгаз сбыты, которые раньше входили в единую структуру облгазов, в августе опубликовали абсолютно одинаковые цены на газ. Поскольку сейчас они охватывают 69% рынка, это прямое нарушение условий конкуренции, и должно заинтересовать АМКУ.

Что "светит" поставщикам за нарушения?

Исходя из лицензионных условий, газопоставляющие компании должны работать в рамках утвержденных Правил поставки природного газа. Если же они этого не делают и задерживают оглашение цены – это прямое нарушение лицензии. За него предусмотрены такие санкции:

- предупреждение о необходимости устранить нарушение;

- штраф;

- приостановка действия лицензии;

- аннулирование лицензии.

Другими словами, если поставщик будет регулярно затягивать с оглашением цены – эго работа на рынке прекратится.

В то же время Ростислав Кравец утверждает, поставщики могли допустить подобное нарушение и из-за запуска рынка. Поэтому считает, нужно начать с мягких санкций:

"Сейчас рынок только открывается. Думаю, задержки в публикации цен связаны с этим. Но регулятор НКРЭКУ должен обратить на это внимание, заставить поставщиков вовремя публиковать соответствующую открытую информацию. Сейчас пока не стоит никого штрафовать или применять санкции. Но всех нужно предупредить, что такая ситуация не должна повторятся и поставщики должны привести свои условия работы в соответствие с лицензионными условиями. Ведь на самом деле, от того, что поставщики заплатят штраф, для конечных потребителей ничего не поменяется", - утверждает адвокат.

Как уполномоченные органы собираются реагировать на такие нарушения – они пока не оглашают. Обращались ли граждане с подобными жалобами – на наш запрос в НКРЭКУ не ответили. А в АМКУ сообщили, что такие дела действительно есть. Их рассмотрение запланировали на сегодня. О результатах сообщат позже.

Ситуация с задержкой оглашения цен на газ имеет все шансы повториться и в этом месяце. Цены на сентябрь должны были появится до 26 августа, но от большинства компаний их еще нет. Это нарушение понемногу превращается в стабильную практику, поэтому реакция регулятора сейчас просто необходима.

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