Газопровод в обход Украины: ''Газпром'' решился на обман ЕС

Оператор российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2" – компания Nord Stream 2 AG – может выделить последние 50 км газопровода в отдельную компанию (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, новая компания будет владеть и управлять небольшой частью подводного трубопровода в немецких водах, передает Лига.net.

При этом, как отмечается, остальная часть газопровода (почти 1200 км) останется под управлением оператора за пределами юрисдикции Евросоюза.

Как отмечает издание, такие меры подорвут принятое Евросоюзом в прошлом месяце решение изменить Газовую директиву третьего энергетического пакета.

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Эти планы, которые пока не обсуждались с немецкими регулирующими органами, очень схожи со структурой собственности, используемой в газопроводах Opal в Германии. Они связывают уже действующий с 2011 года газопровод "Северный поток" с газораспределительной сетью страны.

Это предложение, находящееся в стадии разработки, может вызвать, как полагает издание, "новую волну критики" в отношении сооружения газопровода, который, по утверждению Брюсселя, может поставить европейские страны в еще большую зависимость от российского газа.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

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​Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля стало известно, что Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".

13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.

21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома". При этом изменения к блокировке "Северного потока-2" не приведут.

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