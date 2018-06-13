Запуск газопровода мимо России: названа главная выгода для Украины

Запуск газопровода TANAP из Азербайджана в обход России через Грузию и Турцию создаст конкуренцию на рынке транспортировки газа, что позволит снизить его стоимость.

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции БПП Андрей Лопушанский прокомментировал заявление президента Петра Порошенко о том, что новый газопровод позволит Украине получать газ через Болгарию и Румынию.

"Альтернативный источник всегда целесообразен. Это хороший шаг для получения альтернативного источника поставок газа и независимости от России", - сказал нардеп.

Лопушанский пояснил, что транспортировка газа через газопровод TANAP может быть дороже, чем тот, которым сейчас пользуется Украина, однако конкуренция на рынке транспортировки газа позволит снизить его стоимость.

"Кто хочет зарабатывать на транспортировке, тот понижает стоимость транспортировки, это рыночные отношения. Это приведет к снижению цены транспортировки, соответственно к снижению цены газа", - сказал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, повышение стоимости газа для населения до уровня промышленных цен остается среди требований Международного валютного фонда.