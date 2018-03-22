Финансовая помощь Украине: ЕС выдвигает условия

Рекомендации Европейской комиссии, переданные в Европарламент, содержат норму о том, что даже первый транш макрофинансовой помощи Украине должен сопровождаться содержательными условиями.

"Нужно определить специфические условия для каждого из двух траншей помощи", – говорится в документах ЕК, передает "Европейская правда".

Планируется, что условия будут отражать меры, которые не были выполнены Украиной в рамках предыдущей программы макрофинансовой помощи ЕС.

Таким образом, Киев сможет получить средства лишь в случае запуска систему проверки электронных деклараций.

Напомним, в 2017 году Украина не получила третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в рамках программы, утвержденной в 2015 году. Причиной стало невыполнение ряда требований Евросоюза.

Как сообщал "Обозреватель", главным условием предоставления макрофинансовой помощи Украине ЕС определил эффективную реализацию реформ на основе программы EFF (Extended Fund Facility) МВФ.