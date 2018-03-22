Финансовая помощь Украине: ЕС выдвигает условия

Рекомендации Европейской комиссии, переданные в Европарламент, содержат норму о том, что даже первый транш макрофинансовой помощи Украине должен сопровождаться содержательными условиями.
"Нужно определить специфические условия для каждого из двух траншей помощи", – говорится в документах ЕК, передает "Европейская правда".
Планируется, что условия будут отражать меры, которые не были выполнены Украиной в рамках предыдущей программы макрофинансовой помощи ЕС.
Таким образом, Киев сможет получить средства лишь в случае запуска систему проверки электронных деклараций.
Напомним, в 2017 году Украина не получила третий транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в рамках программы, утвержденной в 2015 году. Причиной стало невыполнение ряда требований Евросоюза.
Как сообщал "Обозреватель", главным условием предоставления макрофинансовой помощи Украине ЕС определил эффективную реализацию реформ на основе программы EFF (Extended Fund Facility) МВФ.
Читайте все новости по теме "Макрофинансовая помощь Украине" на Обозревателе.