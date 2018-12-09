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Разрушительный удар. Что ждет Россию после отключения от SWIFT

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В связи с новыми актами агрессии России против Украины, мировое сообщество вновь приступило к обсуждению способов противостоять Кремлю. Один из таких способов озвучил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который допустил возможность отключения Российской Федерации от международной банковской системы SWIFT. И хотя данное предложение не является новым, в случае положительного решения, это нанесет катастрофический удар по российской экономике.

Что такое система SWIFT и чем она важна для РФ – разбирался OBOZREVATEL.

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Что такое SWIFT и почему от него хотят отключить РФ

SWIFT — международная организация, контролирующая крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией.

Разрушительный удар. Что ждет Россию после отключения от SWIFT

ТАСС

Система создана для быстрого и безопасного перевода межбанковских платежей. Информация передается только по зашифрованным каналам, что надежно защищает от мошенников.

SWIFT доверяют почти 11 тысяч организаций более чем в 200 странах, и Россия является одной из самых активных участников: банки РФ стоят на 2 месте (после американских) по количеству операций, и на 15-м — по объему.

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Отключение России от SWIFT - всего лишь вопрос времени

О возможном отключении России от SWIFT начали говорить еще в 2014 году, когда Запад ввел первые санкции против Кремля из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Но отчасти из-за отсутствия политической воли, отчасти из-за страха потерять прибыль от торговли с РФ, Запад до сих пор не использовал данный рычаг влияния на Москву.

Сейчас же США заговорили о такой возможности из-за захвата российскими пограничниками трех украинских военных кораблей в международных водах вблизи Керченского пролива. Обстреляв судна вместе с экипажем, россияне отбуксировали их в порт города Керчь аннексированного Крыма, а 24 членов экипажа арестовали.

Разрушительный удар. Что ждет Россию после отключения от SWIFT

Таким образом РФ совершила абсолютно неприкрытый акт агрессии по отношению к Украине, что дает возможность Западу ввести против России более жесткие ограничения. Правда, решение об отключении РФ от системы может принять только Совет Европейского союза, так как компания, созданная в Бельгии, подчиняется европейским законам.

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За свою историю такое решение принималось трижды: в марте 2012 года от международной системы отключили Иран в рамках европейских санкций. Спустя четыре года после заключения ядерного соглашения с "шестеркой" мировых государств и снятия с Тегерана международных санкций, банки Ирана вновь подключили к системе SWIFT.

Разрушительный удар. Что ждет Россию после отключения от SWIFT

Однако 5 ноября 2018 года Штаты восстановили санкционные ограничения против Ирана, в связи с чем банки страны вновь перестали иметь доступ к международной системе.

В 2017 году в связи с международными санкциями от SWIFT были отключены банки КНДР.

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Что будет с экономикой РФ после отключения от SWIFT

То, что реализация подобных планов создаст серьезный удар по экономике России, не сомневается никто. Экономические эксперты рассуждают лишь о том, насколько сильным он будет.

Как говорит председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, учитывая, что все главные операции в мире в банковской сфере проводятся именно через эту систему, то отключение станет катастрофой для РФ.

"Почти половина российской экономики завязана на продаже газа и нефтепродуктов, то после удара по банковскому сектору, это станет ударом и для энергетического сектора. В совокупности это может привести к финансово-экономическому коллапсу в России. Конечно, это повлечет за собой очень стремительную девальвацию российского рубля, а это означает практически финансовый крах", - заявил Новак в комментарии OBOZREVATEL.

Разрушительный удар. Что ждет Россию после отключения от SWIFT

Интерфакс

С его мнением согласен и эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, который назвал секторальные санкции самыми опасными для любой экономики.

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"Секторальные санкции являются наиболее разрушительными, которые могут реально повлиять на способность российской экономики к выживанию. Так вот отключение от SWIFT является секторальной санкцией. Если это произойдет, это станет очень существенным ударом", – говорит экономист.

В комментарии OBOZREVATEL Пендзин напомнил об отключении от международной банковской системы Ирана, и заявил, что это нанесло безумный удар по ее экономике.

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Вместе с тем российский экономист Дмитрий Некрасов считает иначе, по его мнению, несмотря на значительный удар по экономике Ирана, из-за отключения системы SWIFT, это имело краткосрочный эффект. Также будет и в России, сказал он OBOZREVATEL.

"Где-то через полгода экономика к этой ситуации адаптируется и начнутся создаваться разные схемы – к примеру, бартерные расчеты через офшорные компании, как это было в Иране. Там это произвело к подорожанию всего приблизительно на 10-15%, что-то подобное может быть и в России", – говорит он.

И хотя российский экономист соглашается с тем, что отключение от международной банковской системы создаст массу проблем, по его мнению, это не уничтожит экономику России.

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По словам Олега Пендзина, это действительно так, любая экономика рано или поздно оправится, но пока она будет приходить в себя, она будет лишена возможности осуществлять серьезное финансирование внутренних инвестиционных программ, в первую очередь – направленных на военные рельсы.

"То есть вся военная программа РФ будет мгновенно свернута в силу отсутствия денег для поддержки этого сектора", – заявил экономист.

Разрушительный удар. Что ждет Россию после отключения от SWIFT

РБК

Уже этот факт есть довольно положительным для Украины, и является аргументом в пользу введения такой ограничительной меры против РФ со стороны Запада.

Но Андрей Новак все же не согласен с мнением, что отключение от SWIFT серьезным образом не повлияет на российскую экономику.

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"Речь идет не об одном шаге, не только об отключении от SWIFT... Учитывая то, что Россия уже сейчас находится под действием целого каскада санкций различного рода, и они еще будут наращиваться, особенно после событий у Керченского пролива, то такое комплексное экономическое давление на РФ будет иметь если не финальное, но очень сильное воздействие", – говорит Новак.

"Финальная точка - это эмбарго на покупку российских энергоносителей, это будет финальный удар по экономике России, а SWIFT – это предфинальный", – заявил он.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Евграфович Падел и другие подхуйловики готовьтесь в рай. Хотя для вас там дверь закрыта, вас ждут куриный фельдмаршал и моторыло этажом ниже.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Финальная точка - это эмбарго на покупку российских энергоносителей, это будет финальный удар по экономике России, " А китайцы и индусы, будут соблюдать это эмбарго?
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минин евген
минин евген
Семёнов Александр. ну, во-первых: кацапам придется демпинговаьь с газом для китая. закатывай свои губени, семёнов.
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Он Алекс
Он Алекс
Семёнов Александр, нет не будут, будут покупать по себестоимости, ровно за столько, чтобы вато рабам хватало только на бояру и на кору дуба, чтобы кол во калорий позволяло не здохнуть от рабского труда и голода ..
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булочкин иван
булочкин иван
Хахлодебилам опять лапшу вешают на уши. Живут в нищите полной дохнут всушники а они все мечтают страна поберушек
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