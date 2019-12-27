Украинцы будут получать по 16 тысяч: появился прогноз по росту зарплат на 3 года

Средняя зарплата в Украине в 2020 году может вырасти до 12497 грн, в 2021 году – до 14187 грн, а в 2022 году – до 16014 грн.

Эти данные приведены до выплаты налогов. Такие цифры заложены в макроэкономическом прогнозе, которые Кабинет министров Украины представил на 2020-2022 годы.

При этом Нацбанк Украины предполагает, что зарплаты будут несколько ниже: в 2020 году в среднем 11736 грн в месяц и в 2021 году – 12827 грн.

Также стали известны предположения Кабмина, каким будет реальное увеличение зарплат (которое учитывает рост цен). Так, в 2020 году средняя зарплата может вырасти на 10,1% (по сравнению с прошлым годом), в 2021 году – на 7,5%, а в 2022 году. – на 7,2%.

Опять же, расчеты НБУ несколько скромнее. Там считают, что в 2020 году средняя зарплата украинцев может подрасти на 6%, а в 2021 году – всего на 4%.

Зарплаты в Украине today.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров приостановил на 2020 год действия постановления бывшего правительства № 822, которое предусматривало повышение заработных плат педагогов.

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат от прожиточного минимума. Это в будущем якобы позволит вдвое повысить ставку соответсвующей выплаты.

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