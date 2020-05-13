В Украине после реформы тысячи медиков получили "голые оклады" в размере около минимальной зарплаты. Обещанные надбавки за коронавирус платят только за минуты, проведенные непосредственно с пациентом, а из-за низких зарплат высококвалифицированные врачи вынуждены бежать за границу или искать работу вне государственной системы здравоохранения.

Такими темпами лечить украинцев будет некому, уверены доктора. OBOZREVATEL поговорил с медиками и выяснил, на какие деньги они живут, куда уходят из больниц и к чему это приведет.

По ночам работают в клубах и ресторанах, а в больницах платят меньше 4 тысяч

Врач в государственном медицинском учреждении, будь то хирург или вирусолог, в лучшем случае может претендовать на зарплату 5-6 тысяч гривен. Хирург Егор Хомов (имя и фамилия была изменена по просьбе врача) начал свою карьеру в 2018-м. Спустя год ему удалось с помощью связей перейти в одну из частных киевских клиник.

“Иногда работать нужно вообще без зарплаты. Просто кому-то ассистировать для опыта. В больницы Киева даже с этими нищими зарплатами попасть хирургу без опыта сложно. Платили в 2018 году меньше минималки, у меня официально была неполная ставка, но работал я даже больше нормы. Сейчас вот уже год в частной клинике и зарабатываю в хороший месяц 18-19 тысяч. Еще до карантина часто встречал своих одногруппников в клубах и ресторанах. Они по вечерам и ночам подрабатывают там, а утром и днем – в больницах. Другого выхода нет. Такими темпами врачей в Украине не будет”, – жалуется хирург.

Вирусолог с 13-летним стажем Инна Андрусович рассказывает: в Харьковской области всего около 100 реально работающих врачей ее сферы. И несмотря на это, она была вынуждена остаться в государственном медицинском учреждении всего на четверть ставки, а остальное время трудиться в частной больнице.

Зарплаты в рамках медицинской реформы урезали: нет больше надбавок за стаж, за вредность. По идее с апреля должны были платить за каждую предоставленную медицинскую услугу, но вот задним числом эти услуги оформить нельзя, не все врачи разобрались в работе новой системы (тренинги не проводили, врачи пытались научиться по инструкциям на YouTube), но и те, кто разобрался, все равно получил практически голую минималку, рассказывает Андрусович.

Что интересно, 300% для тех, кто работает с пациентами, больными COVID-19, Инна Андрусович так и не получила. Более того, ей пояснили: надбавка для нее будет только за те минуты, что она непосредственно общалась с больным. То есть за каждого такого пациента она может получить дополнительно около 40-60 грн.

“Поубирали все надбавки. Получили голую ставку. На руки: 3700 с копейками. Я на четверть ставки осталась в государственной, а так вынуждена была уйти в частную клинику. Все уходят в приватные медучреждения, если ничего не поменяется. Там можно получать от 8 тысяч гривен. А в государственной больнице нужно еще самим покупать защитные костюмы и маски. Говорят: “Мы все дали”. Это не власть дала, волонтеры обеспечивали, им спасибо”, – говорит врач.

Врачи

Большинство знакомых Инны уехали в Польшу еще будучи интернами. Там можно зарабатывать в несколько раз больше, но при этом работать на полном обеспечении. “Возмущаются, что врачи пишут списки лекарств, которые нужно купить. А что нам делать, когда этих лекарств просто нет в больнице? На интернатуру все стараются уезжать в Польшу. Мои знакомые, которые заканчивают медицинские институты, говорят: никто не останется в Украине”, – поясняет медик.

Врач-пульмонолог одной из киевских больниц Анна Борисовна подтверждает слова коллег и прямо говорит – врачи действительно получают 5-6 тысяч грн. При этом в некоторых поликлиниках кабинеты могут обслужить пациентов в месяц на 30-40 тысяч грн. “Приведу пример. У меня есть знакомый коллега, работает в одной из больниц Киева. Его кабинет заработал 40 тысяч, сам он получил всего 5. Да, по новой реформе ему положена чудесная зарплата, но главврач больницы перераспредил деньги на другие нужды – ремонт лифта, оплату хознужд и так далее. В результате большая сумма попросту растворилась. Я поддерживаю медреформу Супрун, изначально там все красиво описывалось, но по-факту мы имеем другой результат”, – рассказала Анна.

Травматолог Ростислав Солонько в Facebook пожаловался на полученную зарплату, которая не дотянула и до 3 тысяч грн.

"Это заработная плата травматолога за прошлый месяц. Во время карантина. И еще аплодисменты. Городская власть выделяет деньги на поддержку медицины. Но поддерживается первичное звено. То есть семейные врачи и терапевты. Они во время карантина работали по телефону. А на перелом и раны карантина нет. Я каждый день имел 20-30 пациентов, которые приходили за помощью. Единственный вопрос, в каком магазине можно рассчитаться аплодисментами? Простите, но наболело. Я 25 лет работаю в медицине, но это реально дно", – написал врач на своей странице в Facebook.

В центрах занятости по всей стране ищут врачей на одну и ту же зарплату– 4723 грн. За эти деньги нужно иметь квалификацию, пройти 8-летнее обучение. Рядом с этой же вакансией в Центре занятости ищут человека, который будет готовить для животных и убирать за ними. За зарплату в 7600 грн. И при этом не нужно иметь никакого образования.

Во власти бьют тревогу

Тема с невыплатой надбавок всерьез обсуждается на уровне Офисе президента. Как сообщают источники OBOZREVATEL в ОП, Владимир Зеленский неоднократно встречался с премьер-министром Денисом Шмыгалем (публично и не публично), требовал решить проблему. Правда, пока без особого успеха.

Тут нужно подчеркнуть – власть пообещала всем врачам, которые лечат украинцев с COVID-19, надбавки в 300%. Но получили за март, к примеру, деньги лишь в одной области – Полтавской. В других с этой задачей не справились.

"Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось”, – сухо отчиталась пресс-служба президента по итогам очередного совещания.

На этом фоне в Минздраве и ОП столкнулись с большими проблемами. Во-первых, деньги не доходят до медиков и есть недовольство. За последние недели произошли публичные забастовки, к примеру, в Запорожье.

Во-вторых, второй этап медреформы попросту завис в воздухе, ведь с 1 апреля он так полноценно и не стартовал. В-третьих, в Украине есть десятки тысяч хирургов, окулистов и других профессионалов, которые никак не связаны с борьбой с COVID-19. Тем не менее, эти люди работают с больными, регулярно ходят на работу, а понимания условий их дальнейшей работы нет.

Важно отметить по второму пункту – в команде Владимира Зеленского до конца не решили, что делать с медреформой Ульяны Супрун. Ведь по планам, принятым еще при прошлой власти – в стране должны были уволить около 50 тысяч врачей и закрыть 332 больницы. Логично, что в нынешних условиях делать такие перестановки нельзя.

Несколько дней назад глава государства признал, в медреформе есть “плюсы и минусы”, поэтому “ее нужно не сворачивать, а исправлять”. Какие конкретные шаги будут делать в команде Зеленского – пока непонятно. Все сводится к очередным аудитам и экспертизам.

Чтобы хоть как-то вырулить из тупика, в Минздраве предложили несколько путей нормализации: с 1 июля увеличение зарплат врачам – отдельным категориям надбавка до 50% оклада. На эти цели предусмотреть 11 млрд грн; с 11 мая детальная экспертиза всей инфрастурктуры и утверждение новых госстандартов оказания медпомощи. Правда, откуда возьмутся деньги – пока непонятно.

В целом зарплатная неразбериха и часто унизительная оплата труда отечественных врачей сигнализирует о нескольких масштабных и главное – устаревших проблемах нашей медицины:

отсутствие четкого плана. Каждое новое правительство начинает новую реформу. Преемственность подходов часто игнорируется, а политики стараются понравиться, а не быть эффективными.

Нехватка денег. После недавнего секвестра бюджета уверенности в нормальном финансировании даже базовых услуг нет.

Как результат – оборудование на местах часто устарелое, медикаментов не хватает, а врачи покидают страну в поисках лучшей жизни.

Сколько платят в других странах

Устроиться врачом на работу в Польше не так уж и легко. Нужно знать язык, подтвердить диплом и пройти экзамен. Иногда весь процесс адаптации к новой системе занимает до двух лет. Несмотря на это, украинским врачам рады в соседних странах.

К примеру, в Польше разработали целые правительственные программы для медиков из других стран, в том числе и Украины. Языковые курсы, подтверждение квалификации и даже стажировку готовы обеспечить многочисленные частные агентства. В сумме их услуги могут обойтись примерно в месячную зарплату польского врача. Но и эти деньги нужно где-то найти.

В среднем польский врач зарабатывает от 3 тысяч евро. При этом за каждое ночное дежурство медикам доплачивают 100-700 евро. Некоторые специалисты, к примеру стоматологи, со старта могут претендовать на зарплату 4500 евро, независимо от уровня своей квалификации.

В Германии врачи получают в среднем 5,5 тысяч евро, в Беларуси – 600 евро, в Венгрии – 2500 евро, говорится в официальных данных статистики стран. В Украине же десятки тысяч медиков получают до 200 евро. И пока заработная плата не достигнет уровня хотя бы самых бедных западных соседей, удержат украинских врачей в государственной системе здравоохранения будет крайне сложно.

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