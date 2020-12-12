После звонков мошенников у украинцев пропадают деньги с банковских карт: как не стать жертвой

Украинцы все чаще становятся жертвами профессиональных мошенников, которых практически невозможно отличить от настоящих банковских сотрудников. На удочку клюют даже сами банковские рабочие. Контактные данные украинцев покупают в интернете, а потом обзванивают их якобы для авторизации.

О том, как работает схема обмана и возможно ли вернуть деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана, а злоумышленники быстро учатся, их практически невозможно отличить от настоящих сотрудников банков. По подсчетам НБУ, в стране уже работает около 80 схем и это число постоянно растет.

"Меняется качество и суммы украденных денег. Со стороны мошенников работают все более хорошо подготовленные люди, которые общаются с клиентами очень хорошо изображая банковских сотрудников. Поводы обращений и схемы мошенничества постоянно меняются и совершенствуются, в этом заключается сложность для граждан распознать мошенничества", – рассказывает OBOZREVATEL замдиректора "ЕМА" Алеся Данильченко.

Недавно, как говорит эксперт, начали звонить даже сотрудникам банков. Представляются IT-службой финансового учреждения и просят провести "авторизацию", а на самом деле выманивают персональные данные и вынуждают совершить перевод средств.

Просят провести "авторизацию" и простых клиентов. "Позвонила девушка, очень приятным голосом представилась сотрудником ПриватБанка, назвала меня по имени и отчеству. Сказала, что вот сейчас есть по моей кредитной карте подозрительная операция, они проверяют, я ли ее совершила. Я конечно ничего не делала. Испугалась и попросила заблокировать", – рассказывает киевлянка Инна.

"Сотрудница банка" сообщила девушке, что нужно срочно прийти в отделение с документами, на это ей дали 15 минут. Так быстро добраться в отделение было невозможно, поэтому мошенники предложили подтвердить свою личность, совершив перевод денег с карты на карту.

"Мне она и говорит: тогда сделайте для авторизации перевод. Отправьте вот на этот счет 600 грн, если меньше, то система не увидит операцию. И потом эти 600 грн якобы сразу вернут назад на счет. Мне показалось это подозрительным и я попросила мне перезвонить через несколько минут. Сама позвонила на горячую линию банка. Оказалось, из банка мне никто не звонил", – говорит девушка.

В отличие от большинства мошенников, как говорит Инна, с ней разговаривали вежливо и "заученными" фразами, как это часто делают сотрудники колл-центров. Отличить такого собеседника от настоящего банковского служащего практически невозможно.

По закону если украинец сам перевел деньги со своей на карту другого физлица, вернуть деньги можно только по согласию того, кто получил средства. "Банк не может самостоятельно вернуть деньги. Все банки в Украине руководствуются в своей деятельности действующим законодательством. Если будет доказан факт мошенничества, будет соответствующее решение суда, тогда деньги могут вернуть", – рассказали OBOZREVATEL на горячей линии НБУ.

При этом в Нацбанке советуют, если вы уже стали жертвой мошенников, обязательно написать заявление в полиции и обратиться в свое финансовое учреждение, рассказать все детали разговора. Даже если банк захочет вернуть деньги, пока не доказан факт мошенничества правоохранителями делать это не могут.

Найти злоумышленника и привлечь его к ответственности крайне сложно. Главное здесь: оперативно обратиться к правоохранителям, пока мошенники не сменили номер телефона. Но и в этом случае может оказаться, что они работают, например, из Донецка или Крыма. Тогда разыскать их и задержать будет практически невозможно.

"Есть четкое определение закона. Ошибочный перевод от одного физического лица другому банком не может быть возвращен. Это может происходить только в случае уже доказанного факта мошенничества, банк должен получить соответствующее письмо с решением. Просто подать заявление в полицию недостаточно, факт должны установить", – объясняют в НБУ.

Если же мошенничество произошло по вине банка (что практически никогда не происходит), тогда можно рассчитывать на соответствующую компенсацию. Например, если деньги с вашей карты без согласия перевел сотрудник отделения или же на вас оформили кредит без вашего согласия.

Но как бы банки не совершенствовали систему безопасности, сколько бы средств не вкладывали в модернизацию систем мониторинга и защиты, защитить тех, кто сам переводит свои деньги, невозможно.

Если вы стали жертвой мошеннической схемы либо же вас пытались обмануть, напишите свою историю на почту либо же пришлите контактные данные obozrevatelfeedback@gmail.com.