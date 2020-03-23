В "Укрпочте" разгромили идею НБУ платить пенсии только на карточку

В "Укрпочте" разгромили идею НБУ в условиях карантина платить пенсии только на банковские карточки, чтобы снизить риск заразиться коронавирусом.

Миллионы пенсионеров могут в таких условиях останутся без денег, так как банки есть только в 6% населенных пунктов Украины, а транспорт между ними не ходит. Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook в понедельник, 23 марта.

Соцвыплаты во время карантина

"Коллеги из НБУ – я сейчас дам ваш телефон тем пенсионерам, которые застряли в своих домах в селе и не могут доехать до райцентра, чтобы снять деньги на жизнь. А вы потом остальным объясните, как это зашибись получать там деньги на карту, хорошо? Когда в мирное время туда и назад стоило доехать до 100 гривен", – возмутился Смелянский.

Он добавил, что банки, в которых можно снять деньги с карточки, есть только в 6% населённых пунктов страны. И проблема существует не где-то в глуши, а даже в селах Киевской области.

В доказательство этого Смелянский опубликовал диаграмму, которая показывает, что в последние годы доступность банков в населенных пунктах стает все хуже. И только "Укрпочта" остается в большинстве из них.

Доступность банков и отделений "Укрпочты" Игорь Смелянский

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