В "Укрэнерго" собираются поднять тарифы

"Укрэнерго" предлагает ввести новый тариф. Основная составляющая изменения тарифа лежит в графе расходов на оплату труда.

Ожидаеся, что новый тариф будет на уровне 5,694 коп./кВт/ч. Об этом сообщил финансовый директор ГП "НЭК "Укрэнерго" Сергей Ермак, отметив при этом, что это позволит увеличить зарплату работникам компании в среднем на 30%. Об этом сообщает Facenews.

"90 % общей суммы будут направлены на повышение зарплаты рабочих и инженеров направлений эксплуатации сети, оперативно-диспетчерского управления и ИТ. Повышение зарплат предусмотрено Отраслевым соглашением, а также законом о Государственном бюджете Украины на 2018 год", – отметил Ермак.

Кроме того, "Укрэнерго" предлагает увеличить расходы на юридические услуги на 20 млн грн. Эти средства будут направлены, в частности, на юридическое сопровождение в сфере международного права для обеспечения иска о возмещении стоимости утраченного имущества и компенсации убытков Укрэнерго в результате оккупации Россией АР Крым.

Среди прочего, проект структуры тарифа предусматривает расходы на Госэнергонадзор во втором полугодии 2018 года. Для этого в структуру тарифа были заложены расходы в сумме 137,9 млн грн. Доля тарифа Укрэнерго составит всего 2,7 % от стоимости электроэнергии, за которую непосредственно платит потребитель.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 8 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал пересмотреть методику формирования RAB-тарифов.

В Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предрекают в течение 10-20 лет постепенное снижение тарифной нагрузки на потребителей в результате внедрения стимулирующего образования тарифов RAB (Regulatory Asset Base).