В Украине возникла нехватка "пакетов малыша": в каких областях дефицит

С сентября 2018 года "пакет малыша" в Украине получили более 518 тысяч детей, или 94% от общего количества новорожденных.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики, сообщил "Гордон". С начала 2020 года выдано 135 133 пакетов, в то время как родилось 161 033 ребенка.

По состоянию на 30 июля в регионах страны насчитывается еще 13 868 беби-боксов.

При этом в Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Херсонской областях и городе Киеве имеющихся "пакетов малыша" недостаточно для обеспечения всех новорожденных. А в восьми регионах их нет вовсе – это Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ровенская и Тернопольская области.

"Правительство приняло решение с 1 сентября 2020 по 31 декабря 2021 начать реализацию проекта "Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Предполагается ввести целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 тыс. грн путем ее перечисления на текущий счет родителей (опекунов, патронатного воспитателя), у которых родился ребенок, со специальным режимом использования", – пояснили в министерстве.

Родители или опекуны имеют право обратиться за помощью в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены и ухода, текстиля, игрушек, а также средств гигиены для рожениц, подчеркнули в Министерстве социальной политики.

Минсоцполитики о "пакетах малыша" "Гордон"

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля Кабинет министров вместо выдачи "пакетов малыша" ввел одноразовую выплату 5000 гривен на одного новорожденного.

В Министерстве социальной политики объяснили, как получить денежную компенсацию в размере 5000 гривен вместо "пакете малыша".