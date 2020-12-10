В Украине повысят тарифы на электроэнергию: сколько придется платить с новой ценой

В Украине Кабинет министров анонсировал повышение тарифов на электроэнергию уже в ближайшие дни. Новшество вступит в силу с 1 января 2021-го и коснется всех семей.

Как рассказали OBOZREVATEL источники в Кабмине, сейчас в среднем каждый киловатт/час обходится в 1,1 грн (за первые 100 платим 90 копеек, а за каждый следующий – 1,68 грн). Этой суммы не хватает на то, чтобы даже доставить ток. "В первом этапе повышение может составить 30%", – рассказали в комиссии.

Таким образом, семья, которая сейчас платит за электроэнергию 250 грн в месяц, уже в январе может заплатить около 325 грн. "Есть наработки Минэнерго, они должны их презентовать на Кабмине", – пояснили в комиссии.

При этом, вероятно, льготный тариф при потреблении небольшого количества электроэнергии останется. Тариф будет состоять из двух частей: первую нужно будет платить тем, кто тратит мало и экономит, а вторую – украинцам, которые активно расходуют ток.

Решение о повышении тарифов на электроэнергию уже давно назрело. Если после запуска рынка газа власти перестали контролировать цену на электроэнергию, то с электроэнергией ситуация остается плачевной. Стоимость услуги для простых украинцев не повышают, а расходы лежат на плечах промышленных потребителей. Они вынуждены платить больше, чтобы дать возможность населению платить меньше.

То приводит к перекрестному субсидированию. В результате бизнес закладывает высокие тарифы на ток в свои цены на товары и услуги, за которые в конечном итоге все равно приходится платить простым украинцам.

Как ранее уже писал OBOZREVATEL, вопрос повышение тарифов рассматривали еще летом. Однако тогда из-за активной реакции в СМИ эту идею приостановили. Сейчас же, когда ситуация становится критической, у правительства практически нет выбора – без роста цен не обойтись.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца 2020 года тариф на электричество для потребителей не будут повышать.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко заявил, что электроэнергия для населения должна подорожать уже в первой половине 2021 года.