В Украине пересчитают цены на алкоголь: сколько заплатим за бутылку пива, вина и водки

В Украине Кабинет министров планирует в 2021 году повысить акцизы на алкоголь, что приведет к существенному подорожанию напитков.

Министерство финансов спрогнозировало, как перерасчет акцизов повлияет на конечную стоимость напитков. Учитывая, что его составляющая колеблется от 7,8% до 30,5, подорожание будет непропорциональным повышению акцизов.

Так:

бутылка водки (40%) подорожает с 89,4 до 92,93 грн;

пиво с 19,5 до 19,69 грн;

коньяк с 128,32 до 131,85 грн;

игристое вино от 89 до 90,22 грн;

крепленное вино от 49 до 49,78 грн.

Отметим, что речь идет фактически о минимальных ценах. При этом зависимо от производителя и характеристик напитка, цена может вырасти более существенно или же вообще не изменится (если бизнес решит компенсировать рост за счет снижения своей маржи).

"Ставки акцизного налога на алкогольные напитки предлагается увеличить на 11,6% с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2020 год – 111,6% (постановление Кабинета министров Украины от 29.03.2020 № 253)", – поясняют в правительстве.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время карантина украинские семьи урезали свои траты на 10%, или на 84 млрд гривен. В то же время возросла доля денег, отданных за алкоголь, сигареты и наркотики. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата за 2 квартал 2020 года.