В Украине мошенники придумали новую оборудку с арендой: как работает

В Украине на сайтах объявлений размещают несуществующие варианты дешевого жилья, при этом потенциальных арендаторов просят еще до того, как покажут квартиры, сразу оплатить стоимость первого месяца проживания.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, мы обратились по указанным в объявлении номерам телефона. Трубку взял молодой человек, который не знал ни стоимость аренды, ни адрес квартиры. "Приезжайте к нам в агентство на подписание документов, а потом можно поехать на показ квартиры", – рассказывает собеседник.

С собой нужно иметь паспорт и сумму, равную месячной аренде. Мол, чтобы посмотреть квартиру, нужно сразу ее оплатить. На вопрос, как же покупать кота в мешке, молодой человек начал убеждать, что согласно договору все деньги можно будет вернуть и нет никакого риска.

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Правда, как отмечает риелтор Максим Бабуряк, чаще всего в таких договорах процедура возврата денег прописана условно: имеете право письменно написать претензию, которая будет рассматриваться три месяца, а если через три месяца вашу просьбу не удовлетворят – идите в суд.

Чаще всего такие "риелторы" сдают несуществующие квартиры. Фотографии жилья находят в интернете, иногда это объявления из России. Цены в полтора-два раза ниже рыночных. К примеру, ниже на фотографиях можно увидеть, как квартиру в Казани выдают за недвижимость в Киеве.

На вопрос о том, почему указанное жилье сдают в аренду в Казани, сотрудник колл-центра пояснил: видимо, там орудуют мошенники.

Как сообщал OBOZREVATEL, на известном интернет-ресурсе OLX можно стать жертвой мошенников. Один из мошеннических колл-центров был обнаружен в стенах следственного изолятора.

Организаторы мошеннических рассылок из России в украинском чатах мессенджеров прибегли к новому уловки. Теперь их проводят не анонимные боты, а якобы реальные люди.