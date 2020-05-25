В Украине кардинально пересчитают прожиточный минимум: на кого повлияет и сколько получим

"Слуги народа" снова взялись за прожиточный минимум, который еще в прошлом году пообещали повысить в два раза. Обещание так и не выполнили: денег нет. Теперь же один из главных социальных стандартов снова предлагают пересчитать. Более того, у нардепов появилась радикальная идея увеличить размер необлагаемого минимума до уровня минимальной зарплаты.

О том, как в Украине предлагают пересчитать прожиточный минимум и на кого это повлияет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Бедность растет, а прожиточный минимум в два раза ниже реального уровня

В Украине количество бедного населения может достичь 6-9 млн человек, заявили в ЮНИСЕФ. Общий уровень тех, кто живет за чертою бедности, возрастет с 27 до 44%. Эту новость даже прокомментировал на своей пресс-конференции президент Владимир Зеленский. Он считает, что оценки ЮНИСЕФ не совсем адекватные. Мол, они считают бедными тех, кто зарабатывает 5-6 тыс. грн, а для Украины это не бедность.

Уровень бедности действительно измерять сложно. Кто-то предлагает считать бедными всех, кто зарабатывает меньше 5,5 долларов в день, в некоторых случаях проводят социологические исследования: спрашивают у людей, считают ли они сами себя бедными. В других случаях смотрят на структуру расходов. Если семья тратит больше половины своих доходов на еду, значит, бедная.

На государственном уровне черта бедности – прожиточный минимум. Та сумма, которой, по мнению государства, должно хватить на базовые потребности. Этот показатель не учитывает расходы ни на интернет, ни на аренду недвижимости, ни на регулярное обновление гардероба. Один из методов борьбы с бедностью – повышение прожиточного минимума, а вместе с ним и минимальной зарплаты и пенсии.

Главный вопрос: есть ли на это ресурс? В парламентском комитете по вопрос соцполитики считают, что есть. 19 мая они вынесли на заседание Рады и отправили в Кабмин свои рекомендации. В них, например, предлагают поднять прожиточный минимум для работоспособного до уровня минимальной зарплаты. А это с 2102 до 4723 грн.

И этого мало. Как подсчитали в Минсоцполитики, с учетом действующих цен фактический уровень прожиточного минимума достиг в апреле 4948 грн. А для пенсионеров – 3264 грн. Это означает, что все, кто в месяц живет на меньшую сумму, находится за чертою бедности. И таких в Украине миллионы.

Карантин, экономический кризис, растущий уровень безработицы – все это обостряет проблему бедности. Аналитик Егор Комов в комментарии OBOZREVATEL рассказывает: для экономики любой страны такая ситуация – приговор. Когда у населения нет денег на покупку товаров и услуг, бизнес развиваться не может.

"Низкий внутренний спрос убивает любые шансы на развитие бизнеса в стране. Чтобы создавать продукцию, повышая ВВП, нужно иметь полноценный внутренний рынок. Почему сейчас многие страны всерьез обсуждают и даже внедряют безусловный базовый доход? Они уверены, поддерживая платежеспособность населения, можно сохранить экономику и преодолеть социальное неравенство", – говорит Комов.

Что предлагают в парламентском комитете:

заменить прожиточный минимум для трудоспособных на минимальную зарплату (с 2102 до 4723 грн);

установить необлагаемый минимум на уровне ПМ.

То есть фактически не брать налоги с тех, кто мало зарабатывает. Правда, такая модель может работать в условиях, когда зарплаты в конвертах и необлагаемый доход скорее исключение, а не правило.

Какой ПМ установили в разных странах?

Люксембург – 2000 евро;

Франция – 1254 евро;

Германия – 1240 евро;

Финляндия – 1170 евро;

Великобритания – 1087 евро;

Нидерланды – 1080 евро;

Бельгия – 1030 евро;

Австрия – 1010 евро;

Италия – 855 евро;

Испания – 645 евро;

Украина – 70 евро.

Обратная сторона медали: прожиточный минимум могут повысить и отвязать от выплат

Идею, чтобы от прожиточного минимума не зависел размер социальных выплат, в Минсоцполитике озвучили еще несколько месяцев назад. Бывший министр соцполитики в комментарии OBOZREVATEL заявил: это как минимум незаконно. "Проблема начинается, когда под шумок протягивают вопрос отвязки от прожиточного минимума социальных выплат и заработных плат. Это неправильно и, более того, незаконно. Статья 46 Конституции Украины гласит, что пенсии и другие социальные выплаты, которые являются основным доходом, нельзя выплачивать в размере, ниже прожиточного минимума", – сказал политик.

С другой же стороны, денег, чтобы по новому прожиточному минимуму, например, поднять всем пенсии, не хватит. На это понадобится дополнительно около 200 млрд грн. Где взять эти деньги без повышения минимальных зарплат и детенизации – загадка.

В Украине за время работы новой власти несколько раз поменялся Кабмин, озвученные предложения опровергали, переделывали в процессе. Но вот четкой стратегии окончания "эпохи бедности" так и не презентовали. Реформа прожиточного минимума, которая может стать одной из составляющих такой стратегии, до сих пор проходит без масштабного обсуждения и ответов на главный вопрос: где взять деньги на социальные выплаты, когда контроль за соблюдением трудового кодекса поэтапно смягчают, а проблемы в экономике только обостряются.

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