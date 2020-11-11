В Украине кафе и рестораны восстали против карантина по выходным: решение Кабмина считают несправедливым

В Украине уже с 14 ноября могут ввести карантин выходного дня: по субботам и воскресеньям запретят работу учреждениям культуры, ресторанам, барам, кафе и т.д. Против такой инициативы в первую очередь выступили рестораторы: они, не замечая заполненных больниц, угрожают саботировать карантин и собирают под Кабмином митинг.

О том, как на бизнес могут повлиять новые ограничения и к чему это приведет, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Андрей Величко, шеф-повар, cооснователь ресторанной компании Mise En Place, рассказывает OBOZREVATEL: 45% выручки рестораны получают на выходных. Если не работать в эти дни, ни одно заведение общественного питания не сможет работать без убытков.

"В Одессе порядка 1,5 тысяч лицензий. В каждом по 30 человек, это 50 тысяч людей, которые заняты в этой сфере. Если сократить, к примеру тетю, которая моет посуду? На что она будет жить? Сократить повара, уволить официанта? Это не выход. Те, у кого есть деньги, смогут какое-то время просуществовать, остальные будут закрываться", – говорит Величко.

Один из крупнейших в Украине рестораторов Дмитрий Борисов считает, что карантин выходного дня может убить 90% всей сферы. При этом в комментарии OBOZREVATEL он заявил, что ключевые игроки рынка будут саботировать такие ограничения, а в среду проведут акцию протеста у здания Кабмина.

"Это очень пагубно повлияет на ресторанный бизнес. Мы считаем такое решение несправедливым. Вы в будние дни работаете, идите домой, варите борщ, гречку, а только по выходным приходите в рестораны. Почему именно кафе бары и рестораны закрываются в первых рядах? Это единственный бизнес, который соблюдает все санитарно-эпидемиологические нормы. В маршрутках, магазинах этого нет. В ресторанах есть столы и стулья, сколько мы поставили, столько людей и будет. Мы можем управлять и регулировать. Это несправедливо", – сказал Борисов.

Глава запорожского союза-предпринимателей "Порада" Елена Еременко также уверена, что из-за карантина кафе и рестораны просто закроются. Мол, в Запорожье уже весь общепит заставили работать до 20:00. Если закрыть заведения на выходных, дешевле будет закрыться навсегда.

"Введение карантина выходного дня и те ограничения "красной" зоны, которые действуют, приводят к коллапсу. Кафе, бары и рестораны вообще закроются. Единственный источник дохода у них был выходной. В будни они работают до 20, работа в выходной день им позволяла как-то держаться. Средств на содержание объекта, выплату заработной платы не будет. Далеко не каждый выдержит этот период", – рассказывает Еременко.

Если же разрешат работу на вынос, то карантин практически не коснется кофеен и тех, кто уже переориентировал свою работу. "Наш опыт переориентирования в предыдущей ситуации дает нам основания полагать, что мы продолжим работу даже во время локдауна, только в другом режиме, – утверждает владелец столичной кофейни "First Point" Юрий Бездетный. – Закупки отменять не будем, но подкорректируем их согласно уменьшению количества клиентов. В целом формат работы не поменяется. Мы уже привыкли работать при закрытом заведении: делать онлайн-доставки и работать на вынос, четко организовывая очередь".

Несмотря на переполненные больницы, бизнес категорически выступает против ужесточения карантина в таком виде.

Инициатор карантина выходного дня – Министерство здравоохранения. По их оценкам, жесткие ограничения на выходных поспособствуют сокращению количества зараженных. В кафе и ресторанах, кинотеатрах украинцы чаще всего находятся без масок. И если не вводить ужесточения, то можно прийти к ситуации, когда всю страну придется закрыть на локдаун.

В сложившейся ситуации в Украине действительно не обойтись без ужесточения карантина, рассказывает OBOZREVATEL член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, "слуга народа" Сергей Кузьминых. "Но тут вопрос в рациональности. Я лично не могу понять ситуацию, при которой будет работать общественный транспорт, но не будет работать ресторан. Да, нам нужно усиливать карантин, он должен быть на какое-то время полноценным, с закрытием и транспорта, и кафе, и ресторанов...Тем, кто будет собираться на митингах под Кабмином, хочу напомнить, что сам по себе митинг – нарушение карантина. Я понимаю этих людей и с сочувствием отношусь к бизнесу, который может потерять прибыль. Но здесь не приходится выбирать, такая ситуация", – поясняет Кузьминых.

Также нардеп уверен: несмотря на все ограничения, главное – позиция самих украинцев. Если даже в условиях жесткого карантина люди продолжат ходить без масок, нарушать социальную дистанцию, появляться в общественных местах уже с симптомами болезни, победить вирус будет очень сложно.

Тотальный локдаун, как и прежде, правительство не поддерживает. Мол, экономика такого удара не выдержит. При этом без ужесточения карантина сократить количество заболевших не удастся. К слову, вместе с возможным карантином выходного для правительство также ввело ответственность за неправильное ношение масок. Контролировать украинцев должны сами предприятия: не просто следить за тем, чтобы в помещения заходили с правильно надетой маской, но и не снимали ее.

Против карантина выходного дня выступил и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. "Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может привести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. Отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП. И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя следует помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса", – написал министр в своем Telegram канале.

В сложившейся ситуации единственный выход – ужесточение карантина, уверены врачи. Даже две недели жестких ограничений позволят исправить сложившуюся ситуацию и не допустить коллапса в медицине. К примеру, такую идею поддерживает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. "Это поможет остановить поток тяжелых больных, требующих интенсивной терапии", – пояснила врач.