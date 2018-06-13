В Украине хотят значительно поднять цены на алкоголь: названы цифры

Министерство экономического развития и торговли выступило с инициативой поднять минимальные оптово-отпускные и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Как сообщается в опубликованном на сайте ведомства проекте постановления, было предложено повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%, на виски, ром и джин на 12%, на коньяк (бренди) на 6,6-9,5%, а на вино - от 4,5 до 13,5%.

"Базой расчетов послужили данные по стоимости производства за второе полугодие 2017 года (материальные, общепроизводственные, административные и финансовые расходы) производителей", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в 2018 году ставки акцизного налога на коньяк будут повышены на 20% с 105,80 грн до 126,96 грн за 1 литр 100% спирта.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - заявили в Минэкономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вошла в топ-5 стран по затратам на еду и алкоголь.