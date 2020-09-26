В Украине через несколько дней перестанут принимать часть денег

В Украине Национальный банк изымет из оборота монеты номиналом 25 копеек и гривни, которые были выпущены до 2003 года. Уже с 1 октября 2020 года их перестанут принимать в виде средства оплаты.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Дело в том, что монеты номиналом 25 копеек сейчас практически невозможно разменять, потому что до этого из оборота изъяли 1, 2 и 5 копеек. К примеру, если цена товара составляет 12 грн 20 копеек, то заплатив 12 грн 25 копеек получить сдачу в 5 копеек будет невозможно. Единственный вариант – рассчитывать картой.

Что касается старых банкнот, то они почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их около 1,8% от общего количества. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. "То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и к банкам не поступают. Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, одновременно бизнесу и государству принесет пользу", – поясняют в Нацбанке.

Что делать с деньгами, которые скоро перестанут принимать?

Итак, с 1 октября 2020 все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить принимать старые банкноты и копейки, а остатки до 16 октября нужно сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

Без ограничений и бесплатно можно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 включительно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года ввел в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).