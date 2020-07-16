В Раде приняли решения по валютным ипотекам: смогут ли забирать жилье

В Украине Верховная Рада продлила запрет забирать ипотечное жилье, если кредит был оформлен в валюте.

За соответствующий законопроект №3630 нардепа Александра Дубинского в целом проголосовали 349 народных депутатов. Впервые мораторий приняли еще в 2014-м, после резкого скачка курса доллара, в результате которого долги украинцев в гривневом эквиваленте выросли в несколько раз.

Действующий мораторий заканчивается в октябре текущего года. Нацбанк обращался в Раду с просьбой не голосовать за очередное продление, так как это приведет к тому, что банки не смогут вернуть кредиты под покупку недвижимости на общую сумму около 29 млрд грн.

Кроме того, в октябре 2019 года заработал новый кодекс о банкротстве, предусматривающий механизм реструктуризации долга ипотечных заемщиков, который заработает в полном объеме, только если будет отменен мораторий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть "додавит" банки, чтобы они охотнее давали бизнесу деньги по программе "5-7-9", а ставка по ипотеке уже в ближайшее время снизится до 10%.