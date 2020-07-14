В Пенсионном фонде рассказали, какие украинцы получают самые большие пенсии

Средняя пенсия в Украине по возрасту в Украине по состоянию на 1 июля составляет 3413 гривен. А размер пожизненного денежного содержания судей – более 51 тыс. гривен.

При этом почти две трети (63%) пенсионеров получают пенсии до 3 тысяч гривен. Наибольшие выплаты – в Киеве, а самые низкие по Украине – у жителей Тернопольской области. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Пенсионного фонда Украины.

до 1400 грн – 0,6%, 70,4 тыс. человек, средняя – 967,71 грн,

от 1401 до 1500 грн – 0,01%, 1465 человек, средняя – 1449,83 грн,

от 1501 до 2000 грн – 16,4%, 1,84 млн человек, средняя – 1749,94 грн,

от 2001 до 3000 грн – 45,9%, 5,15 млн человек, средняя – 2348,32 грн,

от 3001 до 4000 грн – 14,9%, 1,67 млн человек, средняя – 3450,31 грн,

от 4001 до 5000 грн – 7,9%, 884,4 тыс. человек, средняя – 4449,10 грн,

от 5001 до 10000 грн – 11,4%, 1,27 млн человек, средняя – 6745,50 грн,

более 10000 грн – 2,9%, 264,9 тыс. человек, средняя – 13284,21 грн.

Кто получает больше

По состоянию на 1 июля 2020 года, общая численность пенсионеров в Украине составила 11 241 834 лица, а средний размер пенсионной выплаты - 3393,54 грн. Бывшие судьи получали 51 000 гривен.

пенсии по возрасту – 8,44 млн человек, средняя – 3413,73 грн,

по инвалидности – 1,42 млн человек, средняя – 2641,19 грн,

в связи с потерей кормильца – 517,9 тыс. человек, средняя – 3005,43 грн,

за выслугу лет – 217,9 тыс. человек, средняя пенсия – 3060,75 грн,

социальные пенсии – 75,2 тыс. человек, средняя пенсия – 1729,53 грн,

пожизненное денежное содержание судей – 3425 человек, средняя – 51 171,77 грн;

пенсии военнослужащих – 552 тыс. человек, средняя пенсия 5454,17 грн.

Где платят больше

Наибольшие средние пенсии получают жители Киева (4676 грн), Донецкой (4428 грн) и Луганской областей (4098 грн).

Наименьшие средние выплаты – у жителей Тернопольской (2619 грн), Черниговской (2695 грн) и Ровенской областей (2826 грн).

Средний размер пенсии в областях Украины Пенсионный фонд Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

В Украине из-за повышения минимальной зарплаты вырастут пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. С июля 2021-му такие пенсионеры будут получать не менее 2600 грн.

В Украине с 1 июля 2020 перечислили пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Выплачивать их начали с 4 июля.