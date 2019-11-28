В Минсоце рассказали о декретных и больничных: как теперь будут платить

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что выплаты больничных и декретных в Украине не прекращались и впредь будут без сбоев.

По ее словам, деньги на это у министерства есть сейчас и были и раньше. Об этом она сказала в эфире "Сніданку з 1+1". "Как формируются деньги Фонда соцстраха. Это единый социальный взнос, которые все платят. То есть средства формируют ежедневно, поступающие в Фонд пенсионного и социального. С начала января эти поступления превышали плановые. У нас были дополнительные поступления, которые не были технически внесены в сам бюджет. Вчера мы на правительстве приняли постановление, которым измененили сам бюджет, увеличили доходы на эту сумму, которая поступает сверх плана", – рассказала Соколовская.

По ее словам, это было техническое решение. Она заверила, что сбоев в выплатах не будет. "Выплаты на самом деле продолжаются и все движется", – добавила министр.

Социальные выплаты 112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, Фонд соцстрахования в среду, 20 ноября, приостановил пересчет средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам людям, у которых есть страховка. В Минсоце заявили – ФССУ захватили рейдеры.

Фонд социального страхования Украины с четверга, 21 ноября, возобновил выплаты больничных и декретных.

Кабинет министров направил 1,4 млрд гривен на выплату больничных в 2019 году.

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