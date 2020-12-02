В "Феофании" раскрыли стоимость лечения Зеленского и Ермака

Стоимость лечения президента Украины Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака в больнице "Феофания" такая же, как и в случае с обычным гражданином.

Об этом говорится в ответе медицинского учреждения на запрос "Радио Свобода", в котором отмечается, что в среднем для пациентов с коронавирусом это стоит 7,8 тысяч гривен.

При этом сумма может меняться в зависимости от тяжести течения болезни.

"Стоимость лечения каждого гражданина Украины с коронавирусной болезнью (COVID-19), в том числе и президента Украины или председателя Офиса президента Украины, независимо от статуса, составляет в среднем 7800 гривен и может меняться в соответствии с тяжестью течения и стадии заболевания", – пояснили в "Феофании".

Отдельный подсчет лечения Зеленского и Ермака в больнице не проводили.

Также отмечается, что для обустройства рабочей зоны главы государства дополнительные средства не тратились. "Помещение для лечения и работы президента Украины предусмотрено проектом здания", – добавили в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский и Андрей Ермак в ноябре заболели коронавирусом. Они лечились в "Феофании". Ранее выяснилась стоимость пребывания в этой больнице.

В конце ноября Зеленский и Ермак вылечились от коронавируса.