Микитась возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков по делу "Укрбуда"

Бывший нардеп Максим Микитась, подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии, добровольно возместил в госбюджет Украины 50 млн гривен убытков по делу "Укрбуда".

Об этом в среду, 2 декабря, сообщила пресс-служба НАБУ на официальном сайте. Указывается, что общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.

Кроме того, в рамках этого же производства арестовано имущество подозреваемых (стоимостью более 300 млн), а в доход государства взыскано залог в 30 млн гривен за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей.

В Национальном антикоррупционном бюро напомнили, что бывшему народному избраннику и бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также еще семерым людям, инкриминируется участие в коррупционной схеме.

По данным следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД (с марта 2014 года – ГУ Нацгвардии) и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в Ж/К 50 квартир и 30 паркомест.

Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир на 81,64 млн гривен меньше.

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