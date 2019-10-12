Украинцы могут снизить суммы в платежках на треть: названо простое решение

Украинцы, которые живут в домах с ОСМД, могут снизить расходы на отопление на треть. Для этого стоит всего лишь установить тепловые пункты.

Об этом изданию "Слово и Дело" заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. "В частности, речь об оснащении подъездов домов индивидуальными тепловыми пунктами. Это даст экономию для жителей практически на 30% при оплате коммуналки", – констатировал энергетик.

По его словам, на уровне домохозяйства вопрос личной экономии, на сколько это возможно, можно решать путем энергомодернизации, использования более эффективных отопительных систем, если речь об индивидуальном доме.

Как сэкономить на отоплении

"Несмотря на то, что дефицита энергоресурсов нет пока, это не значит, что они будут очень дешевыми. К ним нужно относиться экономно с точки зрения того, чтобы не опустошать собственный кошелек и заботиться об окружающей среде, не греть излишне атмосферу. Последствия мы уже видим", – прокомментировал Михаил Гончар.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины задалось целью уменьшить потери при потреблении тепла, горячей воды и отопления, а также других ресурсов в домах украинцев на 20%.

В Украине предприятия, которые поставляют украинцам тепло, получат газ для отопительного сезона только при условии, если имеют уровень расчета с "Нафтогазом" не менее 90%. Эту норму не выполнили в Нижине, Чернигове, Шепетовке, Смеле, Кривом Роге.

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