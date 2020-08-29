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Украинцев разозлила зарплата врача за работу с больными COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Личные финансы
4,5 т.
Врач получила за работу с больными COVID-19 менее 4 тысяч грн зарплаты

Врач получила за работу с больными COVID-19 менее 4 тысяч грн зарплаты. dpa

Украинский врач Мирослава Дворницкая за работу с больными коронавирусом (COVID-19) в реанимации хмельницкой больницы получила 3786 грн зарплаты.

Как сообщил в Facebook ее муж Иван Жеведь, жена работает полный рабочий день.

"Только сегодня у нее 4 пациента с подозрениями на COVID, поэтому работает с ними в защитном костюме", – рассказал он.

Жеведь задался вопросом, надо ли было ради этого 6 лет обучения и 2 года интернатуры.

"Советую ей идти в наблюдательный совет или становиться экспертом с медицинской реформы", – пошутил мужчина.

В комментариях украинцы выразили возмущение таким порядком вещей.

"Ниже зарплаты, чем у врача, в стране нет", "Какой ужас, это унижение", "Печально. Даже не верится, что такое может быть. Нет, я верю. Но.... Это шок", – пишут пользователи.

Facebook Ивана Жеведя

Facebook Ивана Жеведя

Facebook Ивана Жеведя

Facebook Ивана Жеведя

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за нищенских окладов медиков.

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