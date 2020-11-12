Украинцам пересчитают прожиточный минимум: кто и сколько получит и почему денег не хватит

В Украине в 2021 году дважды пересчитают прожиточный минимум. Несмотря на обещания "Слуг народа", резкое повышение в бюджет не заложили. Как говорят эксперты, этот показатель превратился в ориентир для расчета социальных выплат, который не связан с реальной стоимостью жизни.

О том, как и кому пересчитают выплаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине общий показатель прожиточного минимума 1 декабря повысят до 2189 грн, этот размер "заморозят" фактически на полгода, до июля 2021-го. Вместе с тем не будут расти и минимальные пенсии, зарплаты части бюджетников.

Против такой инициативы выступили в Счетной палате. Там проанализировали проект главного финансового документа и заявили: подходы к формированию размера ПМ нужно менять.

"2189 грн – размер прожиточного минимума, тогда как фактический размер 3763 грн. Это в 1,6 раза превышает размер, определенный правительством на декабрь текущего года. Расчетная палата обращала внимание на необходимости изменить подходы к формированию размера прожиточного минимума", – заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Как будет меняться прожиточный минимум в 2021 году:

общий показатель: до 1 июля - 2189 грн, с 1 июля – 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн;

для детей до 6 лет: до 1 июля - 1921 грн, с 1 июля – 2013 грн, с 1 декабря – до 2100 грн;

для детей и подростков от 6 до 18 лет: до 1 июля – 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн;

для инвалидов: до 1 июля – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн;

для трудоспособных граждан: до 1 июля – 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

Старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко поясняет OBOZREVATEL: от прожиточного минимума зависит размер многих социальных выплат, в том числе пенсий.

"Если резко его повысить, это выльется в большие деньги. Известно, что прожиточный минимум, который устанавливается в бюджете, значительно меньше его реального размера. Главный вопрос: где взять деньги? Непонятно, что будет с экономикой, что будет с бюджетом. Конечно, прожиточный минимум занижен. Это нельзя называть прожиточным минимум. Это величина, к которой привязаны расходы на социальные выплаты", – рассказывает Ткаченко.

В идеале, по словам научного сотрудника, нужно повысить этот размер до фактической стоимости жизни. По последним данным Минсоца, это 3763 грн. При этом по старой методике цифра должна быть на 20-40 грн больше.

Как повысят. Все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. Сейчас это от 1712 до 17 120 грн. С 1 июля – 1854 и 18 540 грн, с 1 декабря 1934 и 19 340 грн.

Субсидии. В формуле расчета размера скидки также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Налоги. "Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составит 2270 грн, а ставка – 227 грн. После первого июля прожиточный минимум будет 2379 грн, а ставка – 237,9 грн.

"Слуги народа" подготовили несколько законопроектов, которые кардинально изменят подходы к прожиточному минимуму. К примеру, в документе №3515 (автор Галина Третьякова) предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате.

Сейчас средняя зарплата в Украине составляет около 11 тыс. грн. Сразу после принятия документа прожиточный минимум должен быть не меньше 40% средней зарплаты, а потом ежегодно расти на 1 процентный пункт, пока не достигнет 50% зарплаты. То есть уже сейчас прожиточный минимум должен быть около 4,4 тыс. грн.

Повышение прожиточного минимума (ПМ) к существенному снижению уровня бедности не приведет, уверена научный сотрудник Людмила Черенько. Она считает, что такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина повысить минимальную пенсию (она привязана к уровню ПМ).

А вот действительно ощутимый результат, считает Черенько, может дать кардинальное повышение минимальной зарплаты. Это не только приведет к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.

Однако Кабинет министров, вопреки рекомендациям Рады, не заложил в законопроект о бюджете страны значительного повышения прожиточного минимума. Вероятно, решение "слуг" и обещание президента отсрочат еще на один год. Будут ли члены комитета по соцполитике, а это 9 человек, голосовать за такой бюджет, покажет время.