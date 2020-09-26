Украинцам пересчитают пенсии из-за минималки: кому заплатят на 300 грн больше

В Украине с 1 января 2021-го размер минимальной пенсии для тех, кто выполнил требование по стажу, увеличится с 2,1 до 2,4 тыс. грн.

Такое повышение связано с прописанным в законе правилом, согласно которому пенсионеры старше 65 лет при наличии 35 лет стажа у мужчин и 30 лет у женщин имеют право на выплату в размере не меньше 40% минималки. Сейчас это 2,1 тыс. грн (5000 умножить на 40%), а с 1 января – 2,4 тыс. грн (6000 умножить на 40%).

Как будут повышать пенсию в 2021 году

С 1 января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн.

С 1 марта – индексация пенсий. Ее параметры определят в феврале, поскольку индекс, на который повышать пенсию, считается 50% роста за предыдущий год заработной платы в стране и инфляции.

В апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

В июле повысят выплаты пенсионерам 75 лет, имеющих стаж 20 лет (для женщин) и 25 лет (для мужчин) – на 400 грн. Это повышение коснется 1 млн пенсионеров.

В июле будет повышен прожиточный минимум. В Украине пересчитают все надбавки к пенсиям, все сверхурочные надбавки за стаж.

В декабре будет повышение прожиточного минимума, что тоже приведет к увеличению пенсий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Украинцы после выхода на пенсию будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца года.

Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

В Украине дефицит Пенсионного фонда (ПФУ) в 2021 году достигнет рекордной отметки. Без кардинальных изменений ситуация будет ухудшаться до тех пор, пока вся солидарная система не окажется под угрозой банкротства.