Украинцам пересчитали пенсии: кто с декабря будет получать на 480 грн больше

В Украине с 1 декабря прожиточный минимум для нетрудоспособных увеличат с 1720 до 1769 грн. В результате увеличится минимальная, максимальная пенсии и надбавка к выплате за стаж.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Перерасчет может не коснуться тех, кто сейчас получает больше минимума. Украинцы с максимальными выплатами получат на 480 грн больше. Как пересчитают:

надбавка увеличится с 17,2 до 17,69 грн за год стажа;

минимальная пенсия с 1720 до 1769 грн +48 грн;

максимальная пенсия с 17 210 до 17 690 грн +480 грн.

В основном прожиточный минимум влияет на социальные выплаты. Самая большая статья расходов бюджета, подвязанная под него – это пенсии. Повышение минимума прежде всего отразится на пенсионерах с минимальной пенсией, которая вырастет от 1712 грн до 1769. Это касается пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца; пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Самую большую надбавку, 570 грн, получат пенсионеры с максимальной пенсией, которая по закону не может превышать 10 прожиточных минимумов. Если раньше они получали 17 120 грн, то уже за следующий месяц – 17 690 грн. В целом повышение затронет около 2 млн пенсионеров.

Второй важный момент – субсидии. В формуле их расчета также фигурирует прожиточный минимум. Чтобы определить обязательный платеж за коммуналку, среднемесячный доход одного члена семьи делят на 2 прожиточных минимума, множат на 15% и на общий доход семьи. Все, что не покрывает обязательный платеж, должна покрыть субсидия.

К прожиточному минимум привязаны и выплаты социально-незащищенным группам. От него зависит помощь малообеспеченным семьям, которую получают порядка миллиона человек. Она определяется как разница между фактическим доходом семьи и установленным прожиточным минимумом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.